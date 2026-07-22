Rezultatele admiterii la liceu publicate astăzi au adus mari surprize. Un elev din București, cu media aproape nouă, nu a prins loc la repartizarea computerizată. Per total, însă, pragul de admitere a scăzut cu 20-30 de sutimi la unele colegii, așa că adolescenții au intrat mai ușor unde își doreau.

Mark a fost admis din prima la Liceul Jean Monnet din București, chiar dacă a bifat 64 de opțiuni ca să fie sigur că nu rămâne nerepartizat.

"Sunt foarte fericit, a fost prima opțiune, deci am intrat unde am vrut cu media 9. Au scăzut destul de mult, am un coleg de la școală cu mine, el a intrat cu 8,70 și ceva și a intrat și anul trecut la Monnet, la social, a fost parcă 9,02", spune Mark.

Topul liceelor după media de admitere

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În topul liceelor după media de admitere, pe primul loc este Colegiul Gheorghe Lazăr din București, cu 9,70, la egalitate cu Sfântul Sava și urmat de Spiru Haret, cu 9,67. Primul colegiu din provincie apare pe locul 10 - Mircea cel Bătrân din Constanța.

"Cea mai mică medie de admitere la un liceu din București a fost 1,60, iar cea mai mare, bineînțeles, nota 10. Dar trebuie să știți că există locuri disponibile la liceele din toată țara. Cele mai multe la Cluj, la Iași, la Bacău și la Bihor. Și la profil teoretic, dar și la cel tehnologic", explică reporterul Observator Mădălina Iacob.

126 de elevi au rămas nerepartizați

În medie, fiecare elev a avut 23 de opțiuni. Prea puține, însă, pentru unii. 126 de elevi, unii cu medii mari, au rămas nerepartizați, față de peste 3.400 anul trecut.

"Motivul principal, numărul de opțiuni prea redus raportat la media de admitere, chiar dacă vorbim de copiii în intervalul 7-8 sau sub nota 5, motivul e același: prea puține opțiuni sau au pus opțiuni nerealiste. Din fericire pentru acești copii, există și etapa a doua. Poate nu cele mai mulțumitoare pentru fiecare dintre ei, dar cu siguranță locuri la liceu există", spune secretarul de stat Sorin Ion.

Părinţii celor care au rămas nerepartizaţi caută soluţii pe internet

Părinții celor care nu au fost repartizați caută acum soluții pe internet. Cei care au fost distribuiți, dar nu unde voiau, încearcă să facă schimb de locuri cu alt elev nemulțumit. Mulți părinți cred că Ministerul Educației ar trebui să renunțe la admiterea computerizată.

"Pare că în România note bune înseamnă de la 9,50, ceea ce înseamnă că pune o presiune în plus pe copii. Pe vremea mea, când alegeai doar liceul și dădeai examen la liceu, era mult mai corect decât acum. Depinde de foarte mulți factori pe care nu îi controlezi - de cei care vin din afară, de cei care devin peste noapte, copii cu cerințe educaționale speciale, de ce aleg ceilalți cu note mai mari", spune Alex Zamfir, părinte.

De anul viitor, se schimbă, însă, regulile. Absolvenții de clasa a opta vor putea să dea examen de admitere la colegiul unde vor să studieze. Liceul va avea dreptul să organizeze selecția, dar numai pentru jumătate din locuri. Celelalte vor fi ocupate tot în urma repartizării computerizate.