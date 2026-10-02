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Weekend prelungit pentru elevi: nu vor merge la cursuri luni, 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educaţiei

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.10.2026, 10:12 | Modificat la 02.10.2026, 10:15

Elevii și profesorii nu vor merge la cursuri luni, 5 octombrie, când se marchează Ziua mondială a Educației.

Această zi este recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învățământ, conform Contractului colectiv de muncă.

Ziua mondială a Educației este marcată începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea privind învățământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org.

În România, Ziua mondială a Educației este marcată distinct de Ziua învățătorului (5 iunie) începând cu anul 2013.

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Mihai Iorga
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