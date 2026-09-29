"Școala altfel" și "Săptămâna verde", fără bani de la stat. Cine ar trebui să acopere costurile

Ministerul Educației se opune suspendării programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, deși pentru activitățile organizate în aceste perioade nu sunt prevăzute fonduri suficiente de la buget. Oficialii susțin că școlile pot desfășura gratuit activitățile, chiar și în lipsa unei finanțări dedicate.

Ministerul Educației a decis că Săptămâna Verde și Școala Altfel pot fi organizate în interiorul unităților de învățământ. Gratuit, fără costuri. Asta spun cei de la Minister. Practic fără vreun ajutor din partea statului ar trebui în continuare să se organizeze aceste două programe.

Dar problema este că, în realitate, o săptămână de activității cu totul diferite pentru elevi presupune transport, presupune materiale, presupune intrări la diferite obiective. Ori toate astea costă. Iar costurile trebuie rezolvate de către profesori care încearcă să atragă de partea lor diferite ONG-uri, diferite asociații.

Asta în cazul în care, la fel ca până acum, nu cer ajutor din partea părinților, deși trebuie să recunoaștem de cele mai multe ori așa se întâmplă. Un Studiu Național arată foarte clar cât de mare este ruptura în acest caz. Avem 40% dintre părinți care spun că au contribuit financiar la activitățile făcute în Școala Altfel, în timp ce 81% dintre dascăli spun că își doresc ca acești părinți să contribuie și mai mult în viitor.

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Acum, întrebarea nu este doar cine plătește, ci și cine reușește să se descurce atunci când bani nu sunt. Ori noi am fost astăzi în mai multe unități de învățământ și am vorbit cu profesorii în încercarea de a vedea cum fac față unui astfel de program și nimeni nu a reușit până acum să-mi dea un răspuns clar și o soluție concretă.

Fiecare activitate presupune un timp în plus de gândire și asta ne-au spus și dascălii, că gratuit nu înseamnă neapărat și fără costuri, în timp ce Ministerul asistă în continuare de pe margine, în timp ce nu și-a făcut deloc temele la orele de educație financiară.