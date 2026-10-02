Profesori stropiţi cu benzină la protestele liceenilor din Franța: școli devastate și 40 de directori răniți

Valul de blocaje din liceele franceze a degenerat în violenţe grave, cu directori agresaţi, petarde şi artificii lansate, tentative de incendiere şi atacuri cu benzină. Ministrul francez al Educaţiei, Edouard Geffray, a anunţat că 65 de angajaţi din sistem au fost răniţi de la începutul mişcării, dintre care 40 sunt directori de licee. În urma distrugerilor, ministrul Justiţiei a anunţat că părinţii ar putea fi obligaţi să plătească pagubele produse de elevi. Joi este aşteptat un nou val de proteste, iar studenţii instituţiilor de învăţământ superioare ar urma să se alăture în număr tot mai mare manifestaţiilor.

Mai mulţi directori de licee din Franţa au fost bruscaţi sau agresaţi în timpul blocajelor organizate în faţa unităţilor de învăţământ, potrivit rectoratelor şi reprezentanţilor sindicali, care au condamnat violenţele, potrivit Le Figaro.

"Nu susţinem aceste violenţe. Să ataci directori de şcoli înseamnă să te îndepărtezi de adevărata problemă", a declarat Christelle Kauffmann, secretar general adjunct al sindicatului directorilor de unităţi de învăţământ SNPDEN-Unsa. Ea a amintit că directorii nu au, de exemplu, "mijloacele de a reduce numărul elevilor de la 35 la 25 într-o clasă terminală".

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"Nu vedem care este ieşirea şi nu ştim cum putem ieşi din această situaţie. Avem nevoie de ajutorul ministerului, dar nu ştiu în ce formă", a adăugat aceasta.

Directori de licee, agresaţi şi răniţi în mai multe oraşe

La Rouen, directorul liceului Blaise Pascal a fost agresat şi rănit uşor. O situaţie similară s-a produs şi la liceul Elisa Lemonnier din Petit-Quevilly, potrivit Academiei din Normandia, care a condamnat "cu cea mai mare fermitate" aceste "agresiuni inadmisibile".

La Ingre, în apropiere de Orleans, directoarea liceului Maurice Genevoix a fost agresată şi rănită uşor. Parchetul a descris atacul drept "violent", fără să ofere alte detalii.

Potrivit rectoratului, directoarea a primit "cel puţin o lovitură", fără să poată fi stabilit dacă autorul este un elev al liceului sau în ce condiţii exacte s-a produs agresiunea.

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La Auchel, în Pas-de-Calais, directorul unui liceu profesional a fost vizat de o petardă.

Potrivit Parchetului din Bethune, acesta a primit "o petardă aprinsă aruncată asupra lui, care a ricoşat înainte să explodeze pe sol, la aproximativ doi metri distanţă".

Directorul, aflat în stare de şoc, a fost transportat la spital, însă până în prezent nu i-au fost acordate zile de incapacitate temporară de muncă.

Tentativă de incendiere şi angajaţi stropiţi cu benzină la Marsilia

Situaţia a fost deosebit de gravă şi la liceul Victor Hugo din Marsilia.

Potrivit Consiliului Regional Provence-Alpes-Cete d'Azur, "a avut loc o tentativă de incendiere în interiorul unităţii de învăţământ, provocând haos în faţa liceului", iar "directorul, directorul adjunct, secretara generală şi şeful de echipă au fost agresaţi şi stropiţi cu benzină".

În acest context, sindicatele le recomandă directorilor să nu îşi asume riscuri atunci când consideră că securitatea nu poate fi garantată.

"Le recomandăm membrilor noştri să nu îşi asume riscuri. Atunci când consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă pentru primirea publicului, nu trebuie să ezite să informeze autorităţile rectorale că unitatea trebuie închisă", a declarat pentru AFP Agnes Andersen, secretar general al sindicatului directorilor de unităţi de învăţământ ID-FO.

Potrivit acesteia, colegii săi sunt "foarte vigilenţi în ceea ce priveşte protejarea elevilor şi a personalului", dar urmăresc cu atenţie şi modul în care intervin forţele de ordine, care "au putut avea uneori reacţii puţin disproporţionate".

La Dijon, cursurile au fost suspendate în două licee în care au avut loc incidente joi dimineaţă.

Potrivit rectoratului, "cursurile sunt suspendate până mâine, vineri, seara", iar "elevii sunt invitaţi să lucreze de acasă".

40 de directori de licee au fost răniţi de la începutul protestelor

Ministrul francez al Educaţiei, Édouard Geffray, a anunţat vineri că 40 de directori de licee au fost răniţi de la începutul mişcării de blocare a unităţilor de învăţământ.

"În acest moment, am avut 65 de angajaţi răniţi, dintre care 40 de directori. 40, totuşi", a declarat ministrul la BFMTV, fără să ofere detalii despre natura rănilor suferite.

Tot Edouard Geffray a anunţat că peste o sută de licee au fost grav afectate.

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"De la începutul săptămânii, peste o sută de licee au suferit distrugeri grave", a declarat vineri ministrul Educaţiei la BFMTV.

Aproape 1.800 de persoane au ajuns în custodia poliţiei

Ministrul francez al Justiţiei, Gérald Darmanin, a cerut ca justiţia să reacţioneze ferm în cazurile de violenţă comise în timpul blocajelor.

"Atunci când sunt atacaţi profesorii, atunci când sunt atacate serviciile publice, evident că justiţia trebuie să îşi facă datoria. Există o minoritate activă şi violentă. Aceste persoane trebuie reţinute şi aduse în faţa justiţiei", a declarat ministrul la RTL.

Aproximativ 1.800 de persoane, mai exact 1.793, au fost plasate în custodia poliţiei de luni, în urma intervenţiilor forţelor de ordine în timpul incidentelor produse în cadrul mişcării de blocare a liceelor, potrivit datelor anunţate joi seară de Ministerul Justiţiei.

Dintre acestea, "90% sunt minori", iar aproximativ o treime dintre cei reţinuţi au fost vizaţi pentru acte de violenţă împotriva persoanelor.

Darmanin cere ca părinţii să răspundă financiar pentru faptele copiilor

Ministrul Justiţiei le-a cerut procurorilor să solicite inclusiv angajarea răspunderii civile în astfel de cazuri.

"Le-am cerut procurorilor generali ca procurorii să solicite un răspuns ferm, cât mai rapid posibil, dar mai ales să solicite angajarea răspunderii civile, adică părinţii să răspundă financiar, alături de copiii lor, pentru distrugerile provocate de aceştia", a declarat Gerald Darmanin.