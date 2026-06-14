Generaţia pandemiei a rămas cu lacune în procesul de învăţare. Lunile de şcoală în online nu au mai fost, niciodată, cu adevărat recuperate, arată un studiu făcut de americani. Cele mai mari probleme apar în cazul adolescenților, ale căror rezultate nu s-au îmbunătăţit deloc.

Elevii mai mici și-au revenit din punct de vedere academic după problemele cauzate de pandemie, în timp ce notele elevilor mai mari continuă să stagneze, potrivit celor mai recente date publicate de americani.

Elevii de clase primare au revenit la nivelul de citire și au înregistrat o ușoară îmbunătățire la matematică. În schimb, copiii de la gimnaziu nu au recuperat pierderile, iar notele lor la matematică și citire rămân sub nivelul de dinaintea pandemiei.

Copiii mai mici au competențele de bază mai bune la citit și matematică. 71% ating nivelul de referință la citit. De asemenea, 84% ating nivelul la matematică, cu câteva puncte procentuale în plus faţă de 2022.

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Adolescenții sunt testați pe competențe mai avansate, precum analiza textelor și interpretarea graficelor, iar 58% ating nivelul de citire de referință. La matematică, 70% ating nivelul de referință, fără o îmbunătățire semnificativă față de 2023.

Lectura de plăcere e tot mai departe de ei. Doar 14% dintre elevii de 13 ani declară că citesc zilnic, față de 27% în 2012 și 37% în 1992.