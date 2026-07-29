Aproape 89.000 de tineri străini au aplicat pentru burse în România. Ţările cu cele mai multe înscrieri

Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de țări s-au înscris anul acesta pentru cele 245 de burse oferite de Guvernul României. Numărul candidaturilor este de 19 ori mai mare decât în urmă cu patru ani, iar cele mai multe cereri au venit din Pakistan, Afganistan și Bangladesh.

Peste 88.000 de tineri din peste 150 de țări au aplicat anul acesta pentru burse de studii susținute de Guvernul României, a transmis, miercuri, pe Facebook, ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu.

Ea susține că acest număr - 88.795 de candidaturi - este de 19 ori mai mare decât cel de acum patru ani.

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Pe primele trei locuri în ordinea numărului de înscrieri se plasează Pakistan, Afganistan și Bangladesh, potrivit Agerpres.

"Ce văd acești tineri în România? Dincolo de o țară care merită cunoscută, văd universități care formează ingineri, medici, juriști, oameni de IT, artiști și o șansă de a-și construi un viitor pornind de aici. Văd, cel mai probabil, și progresul nostru din ultimii 30 de ani și, cu siguranță, apartenența la Uniunea Europeană și ceva cu care noi ne-am obișnuit deja, șansele pe care le ai aici și pornind de aici", arată ministrul interimar.

După parcurgerea tuturor etapelor de validare interinstituțională, detaliază Oana Țoiu, rezultatele finale vor ajunge la toți candidații, iar cei 245 de studenți selectați vor studia, în baza burselor Guvernului României, în centre universitare din toată țara.

"Cu aceste burse deschidem uși noi, legăm conexiuni între oameni și construim încredere în România. Iar o bursă pentru un tânăr aflat la mii de kilometri distanță e una dintre cele mai bune investiții pe care le putem face. Este o investiție modestă dar una care aduce rezultate zeci de ani de acum încolo", mai precizează Oana Ţoiu.