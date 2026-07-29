Emoţiile candidaţilor la liceu nu s-au terminat. Cine a rămas nerepartizat mai are o carte de jucat în etapa a doua. Prioritate au cazurile speciale, trimise prea departe de casă. Gemenii sunt cei mai norocosi! Cel cu medie mai mare il trage automat pe frate după el. La un liceu mai bun, evident.

Aproape mai emoționați ca în ziua examenului, cu părinții lipiți de ei, elevii care n-au intrat din prima la liceul visat și-au încercat norocul a doua oară.

"Vreau să mă transfer de la liceul la care am căzut pentru că e departe de casă, să fiu mai aproape, ca să mă trezesc dimineața mai târziu. Să intru la Jean Monnet mi-aș dori foarte mult, este liceul meu preferat. Din clasa zero am fost și... dacă învățam mai mult, reușeam", a spus un elev.

Elev: M-a dat foarte departe de casă, făceam o oră și ceva pe drum. Am avut media 6 și aș vrea să intru la mecanică.

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Reporter: Erau locuri?

Elev: Da, 34 chiar. Dumnezeu cu mila!

Cei mai norocoși au fost frații gemeni. Legea este de partea lor pentru admiterea la liceu. Iris și Șerban n-au stat mult pe gânduri.

"Am vrut și eu la științe ca sora mea geamănă, dar la evaluare am greșit din neatenție și, pentru că am avut acest noroc cu legea de gemeni, am zis să aplicăm, ca să beneficiez și eu și ca să fim împreună. Eu simt că îi sunt dator foarte mult. Ne mai certăm uneori, dar în general ne înțelegem foarte bine și o iubesc foarte mult pe Iris", a mărturisit Şerban.

Alexandra: Ea a intrat la arte și eu am intrat la un liceu de bucătari.

Reporter: Și vrei la arte. De ce?

Alexandra: E mai... productiv. Ieși și cu o meserie mai ok.

Reporter: Nu vrei să fii bucătar?

Alexandra: Nu!

Reporter: De ce?

Alexandra: E mai multă muncă, stai mai mult în bucătărie. Îmi place mai mult să desenez.

Reporter: Ce meserie ai putea să ai?

Aleandra: Arhitect. Sau design.

Nu oricine poate avea a doua șansă însă.

"Pentru apropiere de domiciliu, cazuri medicale sau elevi care au frați gemeni și se pot muta unul după celălalt. Pot fi repartizați doar pe locurile libere. Sunt și la liceele teoretice, și la tehnologice, pentru această etapă a cazurilor speciale", a precizat Florin Lixandru, inspector şcolar.

Ce-i drept, nu la cele mai populare licee pentru copii și nici la cele din topul părinților. După cazurile speciale, începe și etapa a doua de admitere, între 16-18 august.

Pentru etapa a doua de admitere au rămas și cei 126 de copii nerepartizați la nivel național. Cei mai mulți pentru că au completat nerealist fișa de înscriere ori au ales un liceu privat. Oricum ar fi, locuri la liceu sunt pentru toată lumea. Peste 33 de mii la nivel național și peste 2.500 doar în Capitală.

Atunci, candidații vor avea la dispoziție doar zece opțiuni pe a doua listă de înscriere.