Peste 2.000 de consumatori din sectorul 5 au rămas fără gaze. Străzile afectate

Peste două mii de consumatori din sectorul 5 al Capitalei sunt afectaţi, luni, de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale, din cauza unei defecţiuni la o conductă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Potrivit Distrigaz Sud Reţele, furnizarea alimentării ar urma să fie reluată în jurul orei 20.00.

Peste 2.000 de consumatori fără gaze în sectorul 5. Străzile afectate - Sursa: Profimedia

"Ca urmare a unui defect înregistrat la o conductă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale amplasat la intersecţia străzilor Munţii Carpaţi şi Vredniciei, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă azi, 3 august 2026, începând cu ora 11:04", informează Distrigaz Sud Reţele.

Lista străzilor afectate de avarie

Potrivit sursei citate, în urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 2.025 clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Amurgului, Asistentei, Baraolt, Bărdaşului, Cârlibaba, Chimirului, Chiriţescu Radu, Ciuboţica Cucului, Floretei, Freamătului, Gemănata, Grapei, Iacobeni, Imboldului, Lângeşti, Lipsa, Mândreşti, Munţii Carpaţi, Nivelării, Odihnei, Oltului, Frt. Poenaru Vasile, Poiniţa, Pontonierilor, Pucheni, Radarului, Socoleşti, Spulber, Surlei, Voitin, Vredniciei, Zetea, Zori de Zi, Şoseaua Sălaj, drumul Pipirig şi intrarea Ciuboţica Cucului, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă

Alimentarea, reluată la ora 20.00

"Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de luni, 3 august 2026, în jurul orei 20:00", precizează sursa citată.

Aceeaşi sursă menţionează că, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

"Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienţilor noştri şi le mulţumim pentru înţelegere", mai arată Distrigaz Sud Reţele.