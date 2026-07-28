Cea mai vânată facultate din cadrul Universităţii Bucureşti. Sunt mai bine de 20 de candidaţi pe loc

Programul Psihologie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei are cei mai mulţi candidaţi pe un loc la sesiunea de admitere din vară, cu o concurenţă de 22.4 / loc bugetat. Topul este completat de Chimie farmaceutică, unde sunt 16.9 candidaţi şi Facultatea de Administraţie şi Afaceri, cu 22.4 candidaţi pe loc bugetat.

La nivelul întregii Universități din București, concurența pentru locurile finanțate de la bugetul de stat este de 6,1 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de licență și de 3 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de masterat. Universitatea din București a scos la concurs 4.868 de locuri la buget pentru studiile de licență și 3.252 de locuri la buget pentru studiile de masterat.

Pe lângă facultăţile din top 3, concurenţă mare a fost şi la programul Biologie de la Facultatea de Biologie, cu 10,8 candidați pe loc, și Pedagogia învățământului primar, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, cu 10,8 candidați pe loc.

Cele mai căutate programe de masterat

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La nivelul studiilor universitare de masterat, cele mai mari concurențe pe locurile la buget s-au înregistrat la programele Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică, cu 16,9 candidați pe loc, Psihologie organizațională și managementul resurselor umane, cu 13,1 candidați pe loc, și Terapii cognitiv-comportamentale, cu 12,7 candidați pe loc la buget, toate organizate de Facultatea de Psihologie și Științele Educației. De asemenea, printre programele cu cele mai ridicate niveluri de concurență pe locurile la buget se numără și Strategii de marketing online și managementul vânzărilor de la Facultatea de Administrație și Afaceri, cu 12,2 candidați pe loc, și Științe penale de la Facultatea de Drept, cu 10,9 candidați pe loc.

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