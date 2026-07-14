Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona, confirmă achiziţia lui Karim Adeyemi, fotbalist cu origini româneşti 

Karim Adeyemi trece de la Borussia Dortmund la FC Barcelona, după 4 ani petrecuţi în Bundesliga - Profimedia

Deşi reprezentanţii clubului încă nu au oficializat mutarea, Joan Laporta a ţinut să precizeze, conform presei spaniole, că "suntem foarte bucuroşi de venirea lui Adeyemi. Îl urmăream de ceva timp, este rapid şi periculos, iar Deco, directorul nostru sportiv, a gestionat superb obţinerea semnăturii".

Intrat în ultimul an de contract cu Borussia Dortmund, Karim Adeyemi i-a informat pe şefii clubului german că îşi doreşte o schimbare în carieră şi este pregătit să facă pasul către FC Barcelona, chiar dacă cei de la Borussia Dortmund îşi doreau o prelungire a contractului.

Pentru că Adeyemi mai avea un singur an de contract cu gruparea germană, catalanii au reuşit să-l achiziţioneze la un preţ bun, 22 de milioane de euro plus bonusuri de şapte milioane de euro.

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Adeyemi, 24 de ani, ar urma să semneze un contract pe cinci ani cu FC Barcelona. Fotbalistul s-a născut în Germania, din tată nigerian şi mamă româncă. Ba chiar Alexandra Adeyemi, mama fotbalistului, recunoştea că l-a adus pe fotbalist în România, în urmă cu mai mult de un deceniu, la un trial pentru echipa naţională, însă jucătorul a fost refuzat pe motiv că ar fi prea mic de înălţime.

Ulterior, după ce a început să se remarce la Red Bull Salzburg, Adeyemi ar fi fost căutat de oficialii de la Bucureşti, însă a refuzat să mai joace pentru România, dezamăgit de prima experienţă.

Între timp, Karim Adeyemi a adunat 33 de goluri şi 15 pase decisive în 94 de meciuri jucate pentru Red Bull Salzburg, 41 de goluri şi 22 de pase decisive în 145 de meciuri jucate pentru Borussia Dortmund şi un gol şi o pasă decisivă în 11 selecţii la naţionala Germaniei.