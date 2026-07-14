Criza politică se adâncește, iar conflictul dintre partide ne-ar putea costa scump: aproape 5 miliarde de euro. PSD amenință acum că va bloca în Parlament marile reforme din PNRR, dacă Ilie Bolojan nu va pleca de la Palatul Victoria. Cât despre șansele unui nou Guvern cu puteri depline, ele sunt aproape inexistente în acest moment, asta după ce ieri am avut un nou eșec în negocierile purtate de președinte și liderii partidelor.

Este vorba despre șase proiecte esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență. Reformele ar trebui adoptate până la finalul acestei veri, într-o sesiune extraordinară în Parlament, atâta timp cât guvernul demis, condus de Ilie Bolojan ca premier interimar, nu își poate angaja răspunderea în Parlament și nu poate apela nici la ordonanțele de urgență.

Cum ar putea fi adoptate proiectele din PNRR

Singura cale pentru a adopta aceste proiecte esențiale, în valoare de 5 miliarde de euro, ar fi ca ele să treacă în Parlament, într-o sesiune extraordinară. Ne amintim că partidele pro-europene își asumaseră acest lucru după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma negocierilor purtate cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Doar că, pe fondul conflictului politic, Partidul Social-Democrat amenință acum că ar putea bloca aceste șase jaloane esențiale din PNRR în Parlament.

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Vorbim despre legi care ar aduce la buget peste 5 miliarde de euro. De pildă, Codul Urbanismului valorează aproape un miliard de euro, la fel și legea care privește decarbonizarea sectorului energetic.

Avem încă patru proiecte în valoare totală de peste 3 miliarde de euro, cele mai importante fiind legea salarizării unitare, de aproape 800 de milioane de euro, și, de asemenea, legea care privește integritatea în funcțiile publice și conflictul de interese – un jalon în valoare de 770 de milioane de euro.

Condiția PSD pentru a vota proiectele din PNRR

Partidul Social-Democrat a transmis în această dimineață că ar putea vota totuși aceste proiecte cu o singură condiție, aceea ca Guvernul Bolojan, dacă va avea nevoie de voturile Partidului Social-Democrat, să accepte toate condițiile și toate amendamentele impuse de PSD în aceste proiecte. Altfel, spune Sorin Grindeanu, este de datoria Guvernului demis să își găsească o majoritate în Parlament, fără Partidul Social-Democrat, pentru a trece aceste proiecte de lege.

Termenul-limită este 31 august. Practic, dacă România nu va îndeplini aceste jaloane asumate în fața Comisiei Europene până la finalul verii, atunci vom pierde cu siguranță cele 5 miliarde de euro.

În schimb, dacă ne referim la negocierile pentru instalarea unui nou Guvern, după discuțiile purtate ieri la Palatul Cotroceni, care s-au soldat cu un nou eșec, surse politice spun că e aproape imposibil ca până la finalul acestei luni să avem un Guvern cu puteri depline instalat în funcție – deci un Guvern cu majoritate care să treacă de votul Parlamentului.

Asta în contextul în care ieri, la Palatul Cotroceni, au fost analizate mai multe variante. S-a discutat despre soluția unui Guvern de armistițiu format din partidele fostei coaliții pro-europene, un Guvern care să aibă un mandat pe termen scurt și care să gestioneze reformele din Planul Național de Redresare și Reziliență și, de asemenea, să facă legea bugetului pentru anul viitor – a picat această variantă.

De asemenea, s-a mai discutat despre soluția unui Guvern tehnocrat sau a unui Guvern cu miniștri politici, dar condus de un premier tehnocrat, și această variantă a picat în urma neînțelegerilor dintre partide, în contextul în care Partidul Național Liberal și cei din USR au anunțat, inclusiv la negocierile de ieri, că exclud în orice fel de formulă o colaborare cu Partidul Social-Democrat. Surse politice spun acum că negocierile cu președintele Nicușor Dan ar putea fi reluate la finalul acestei săptămâni.