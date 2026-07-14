Analiştii avertizează: inflaţia în România ar putea creşte din nou pe fondul scumpirii petrolului

Reizbucnirea conflictului cu Iranul şi creşterea preţurilor petrolului riscă să alimenteze un nou val inflaţionist, în condiţiile în care scumpirea combustibililor continuă să pună presiune asupra preţurilor, relevă o analiză publicată marţi de o platformă de investiţii.

"Reizbucnirea conflictului cu Iranul determină din nou creşterea preţurilor la petrol şi combustibili la nivel mondial şi readuce în prim-plan temerile legate de inflaţie. În iunie, rata anuală a inflaţiei din România a scăzut uşor, de la 10,9% la 10,4%. Preţul energiei electrice a crescut cu 59,97% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, un efect care decurge din eliminarea plafonării preţurilor anul trecut, energia electrică, gazul şi încălzirea înregistrând o creştere de 35,17%. Preţurile combustibililor au rămas ridicate, motorina a crescut cu 28,16%, iar benzina cu 22,74% faţă de acum 12 luni", susţine analistul eToro, Bogdan Maioreanu, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, încercările Iranului de a bloca din nou Strâmtoarea Ormuz şi atacurile SUA asupra mai multor ţinte din Republica Islamică au determinat creşterea preţurilor petrolului.

"După un minim de 71,57 dolari pe 1 iulie, preţul contractelor futures pe petrolul Brent cu livrare în septembrie a atins luni aproape 80 de dolari. Între timp, preţul ţiţeiului WTI a atins aproape 75 de dolari", se arată în document.

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Creşterea actuală a preţurilor globale la petrol începe să se resimtă şi la pompe, după un scurt respiro determinat de armistiţiul de la mijlocul lunii trecute, menţionează sursa citată.

Potrivit site-ului peco online, în România, comparativ cu luna trecută, preţul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 4,3%, în timp ce preţul mediu al unui litru de motorină a crescut cu 1,9%.

Datele privind inflaţia pentru luna iunie arată că, pe bază anuală, benzina s-a scumpit cu aproape 23%, în timp ce preţurile motorinei au crescut cu peste 28%. Creşterea preţurilor la combustibili va continua să influenţeze inflaţia din România, care în iunie a rămas cea mai ridicată din Uniunea Europeană, la 10,42%, mai arată analiza.

În acest context de tensiuni geopolitice reînnoite, reizbucnirea conflictului cu Iranul riscă să transforme şocul petrolier de astăzi într-un nou puseu inflaţionist mai amplu mâine, comentează sursa citată.

Conform celui mai recent sondaj eToro "Retail Investor Beat", inflaţia reprezintă principalul risc extern pentru portofoliile investitorilor români (24%), în timp ce pentru investitorii din întreaga lume, inflaţia se află pe locul al treilea (19%).

Conflictul din Golf adaugă un nou factor de incertitudine privind evoluţia preţurilor şi a ratelor dobânzilor, notează analiza. "Dacă acest conflict se intensifică sau Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, presiunile asupra preţurilor din sectorul energetic ar putea complica lupta băncilor centrale împotriva inflaţiei tocmai când acestea sperau să declare victoria, făcând ca săptămânile următoare să fie critice atât pentru factorii de decizie, cât şi pentru investitori", se mai arată în comunicat.

eToro este o platformă de tranzacţionare şi investiţii fondată în 2007 iar în prezent are peste 40 de milioane de utilizatori înregistraţi în 75 de ţări.