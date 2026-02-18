Cea mai puternică ninsoare din această iarnă a creat probleme şi în ţară. Şcolile din şase judeţe au fost închise, dar mulţi părinţi au aflat asta abia după ce şi-au dus copiii la ore. Au fost misiuni contracronometru pentru salvarea oamenilor blocaţi în troiene. Un asistent medical a mers prin zăpadă şi viscol doi kilometri ca să ajungă la o tânără ce urma să nască.

Furtuna de zăpadă a lovit în mijlocul vacanţei de schi şi i-a prins pe mulţi turişti pe drumurile de munte. La Rânca mai multe maşini au rămas blocate pe şoseaua spre staţiune.

Poliţist: Lanţuri antiderapante?

Şofer: Acum am luat lanţuri şi o să punem.

"Încerc, asta e, că nu le-am mai pus de mult, că dacă nu a mai fost aşa iarnă.", spune un alt şofer.

La urcare în staţiunea Rânca s-a instituit filtru de poliţie. Şoferii care nu au maşini cu tracţiune integrală sunt obligaţi să aibă la ei lanţuri antidrapante. Chiar dacă drumarii acţionează permanent, unele părţi ale drumului pot deveni alunecoase.

Probleme au fost şi pe drumurile de mare viteză. Autostrada Moldovei a fost închisă nouă ore. Iar la Piteşti şi Ploieşti şoferii au stat cu orele ca să primească verde să intre pe autostrăzi.

"De trei ore stăm aici. Dormim bine, nu ai treabă, aşteptăm să dea drumul.", precizează un şofer de TIR.

În Brăila, şoferii au făcut cale întoarsă, după ce poliţiştii au oprit circulaţia pe podul peste Dunăre.

Poliţist: Drumul este blocat, vă rog frumos să întoarceţi.

Şofer: Întorc, da.

"Vin sărăniţele, dar nu, în urmă e viscol, nu fac faţă.", adaugă un alt şofer.

Şofer revoltat: Şi cam în cât timp se deschide?

Poliţist: Când vine maşina de deszăpezire.

Şofer revoltat: Adică stau aici şi aştept, nu?

Poliţist: Până vine maşina.

Cine s-a încumetat să plece la drum, s-a împotmolit în troiene. Până şi maşinile de teren au avut nevoie de ajutor.

"La intrare în Vârlezi, o maşină 4x4 este în faţă, înzăpezită.", spune un poliţist.

Mai mulţi şoferi au rămas blocaţi şi pe drumurile din Buzău. Aici a fost nevoie de echipaje de deszăpezire care să ajute şi ele echipajele de deszăpezire.

Vremea severă a dat peste cap şi cursurile. Şcoli din şase judeţe au fost închise, iar elevii au făcut ore online.

"M-am întâlnit cu doamna de biologie care mi-a zis că trebuie să plecăm acasă că se fac ore online.", spune o elevă.

"Ni s-a spus că orele au fost întrerupte din scurt.", menţionează un alt elev.

Cei mai mulţi profesori şi elevi erau deja la şcoală sau în drum spre şcoală când a venit mesajul oficial că toate unităţile de învăţământ se închid. Au fost trimişi acasă elevii, iar cadrele didactice pleacă şi ele acum pentru a intra în online. Ceea ce îi nemulţumeşte: faptul că acest mesaj a venit mult prea târziu.

Reporter: La ce oră aţi primit mesaj că se închid şcolile?

Profesoară: La 07:12. Noi avem la 07:30 începerea orelor.

În Iaşi, vremea extremă a pus la încercare până şi salvatorii. O femeie a născut acasă, după ce ambulanţa nu a mai putut ajunge la ea.

Echipajelor de prim-ajutor le-a fost imposibil să înainteze pe această rampă, în condiţiile meteo actuale. Mai întâi a îngheţat, s-a format poleiul şi apoi a nins. De aici încolo, nici cei de la SMURD şi nici cei de la ambulanţă nu au mai putut să meargă cu autospecialele în condiţii de siguranţă.

Un asistent medical a pornit pe jos spre casa femeii si a mers doi kilometri prin zăpadă.

"Când am văzut că nu pot nici cu ATV-ul să se apropie de noi, am hotărât să mă duc pe jos către gravidă.", spune Marius Andone, asistent medical.

Eforturile au fost răsplătite din plin. Alexandra a venit pe lume pe vreme rea, dar e bine, sănătoasă.

"Au derapat şi s-au dus în şanţ. Mi-au zic, că dacă a născut, să punem copilul pe pieptul mamei, prin telefon, iar mă mai sunau. A văzut că nu se poate, a venit pe jos.", spune tatăl fetiţei.

"2,4 kg, o fetiţă blondă, cu ochii albaştri, frumoasă.", spune o vecină.

Vremea a dat peste cap şi mersul trenurilor. Mai multe garnituri au rămas blocate la Ploieşti Vest, după ce copacii căzuţi au blocat liniile.

"Nişte nesimţiţi. Trebuia să facă treaba asta, că s-a anunţat că vine iarna şi zăpada de o săptămână.", spune un bărbat din Ploieşti.

"Stă de vreo trei ore şi încă are întârzieri, încă stă.", adaugă un tânăr.

Viscol a fost şi la mare. Toate porturile la Marea Neagră sunt închise, manevrele au fost suspendate, vântul suflă la rafală şi cu 80 de km/h. Ninge viscolit, iar vizibilitatea sub 50 de metri.

Cinci judeţe rămân sub cod portocaliu de vreme rea până aproape de miezul nopţii. Meteorologii anunţă că până pe 24 februarie mai pot fi astfel de răbufniri ale iernii.

