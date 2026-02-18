Codul roşu de ninsori a lovit peste noapte Capitala: milioane de locuitori au primit alerta la 4 dimineaţa pe telefoane. În mai puţin de două ore, zăpada de jumătate de metru a blocat oraşul. Tramvaiele şi troleibuzele nu au mai circulat, autobuzele s-au înţepenit în troiene, iar oamenii au plecat pe jos spre serviciu, făcându-şi loc cu greu prin munţii de zăpadă. Cu oraşul îngropat în nămeţi, primarul Capitalei dă vina pe edilii de sector.

A fost suficientă o ninsoare de o noapte pentru a paraliza cel mai mare oraş al ţării. Bucureştenii s-au trezit în troiene de peste jumătate de metru, iar drumul spre serviciu a fost o cursă cu obstacole.

Dimineaţă de coşmar pentru bucureşteni

"Nu s-a dat zăpada pe nicăieri şi cred că am alunecat de minim şapte ori", a spus o tânără.

"Este (n.r. periculos), dar ce să facem dacă nu au ieşit drumarii? Ce putem face, trebuie să ajungem la treabă", a adăugat altă persoană.

Şoferii care nu au răzbit la lopată, au plătit de şase ori mai mult pentru o cursă de ridesharing. Transportul în comun s a blocat în primele ore. Tramvaiele şi troleele nu au mai circulat iar autobuzele s-au blocat pe traseu. Călătorii au coborât să le împingă. Până şi utilajele de deszăpezire au rămas înţepenite în troiene pe şosele sau pe liniile de tramvai.

"Patru staţii pe jos pentru că nu vine niciun tramvai. Toate sunt blocate pentru un pic de gheaţă şi o mână de zăpadă", a declarat o femeie.

"Acum aştept maşina, dar am o oră de când aştept şi nu mai vine", a continuat o altă persoană.

Singura cale de transport în Bucureşti a fost prin subteran, unde s-a creat un furnicar.

Copaci doborâţi de zăpadă şi maşini avariate

Cei care au reuşit totuşi să şi scoată maşinile din parcare au întâmpinat alte pericole pe drum. Zeci de copaci au fost doborâţi de greutatea zăpezii.

"Am avut noroc. Am avut maşina aici, a căzut pe maşina vecinului. Am reuşit să o scot, gata. Vecinul, nu ştiu, nu e acasă cred. Uite ce i-a făcut", a precizat un şofer.

În ultimii 18 ani, în Bucureşti nu a mai nins atât de abundent într-un timp atât de scurt.

RO-Alert în miez de noapte şi acuzaţii privind intervenţia întârziată

Autorităţile au trimis un mesaj RO-Alert în care au anunţat codul roşu de ninsori în toiul nopţii. Milioane de oameni au fost treziţi din somn.

Bucureştenii au reclamat intervenţia greoaie a autorităţilor.

"Au spus că intră comandamentul de iarnă, de ce nu au băgat plugurile? De ce?", a subliniat un cetăţean furios pe lipsa de eficienţă a autorităţilor.

Primarul general dă vina pe edilii de sector.

"Operatorii de salubrizare de la nivelul sectoarelor au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate. Dacă se confirmă, vor fi amendaţi", a dat asigurări Ciprian Ciucu.

Autostrăzi închise şi cozi uriaşe la ieşirile din Capitală

Centura şi autostrăzile spre Piteşti și Ploieşti au fost închise cateva ore.

"Ieşirea din Bucureşti spre Autostrada A3 este blocată de mai bine de 4 ore. Probleme au apărut în zona judeţului Ilfov, acolo unde maşinile nu pot înainta din cauza zăpezii de pe carosabil", anunţă Ana Grigore, reporter Observator.

"Mi se pare aiurea să blochezi autostrada de aici şi nu la ieşirea de pe centură. Ca de obicei, au fost luaţi prin surprindere", a spus un conducător auto.

Unii şoferi au încercat să negocieze cu poliţiştii.

Tirurile au stat blocate 11 ore pe autostrada Bucureşti-Piteşti. Şoferii au făcut oameni de zăpadă pe marginea şoselei.

"E blocat şi nu ne lasă să intrăm pe centură de 11 ore. S-au apucat, au dezăpezit banda asta pe care nu circulă nimeni, au deszăpezit-o pe cealaltă şi au aruncat toată gheaţa sub camioane şi este coloană de 80 de kilometri", a declarat o altă persoană.

Haos şi în traficul feroviar

Şi Traficul feroviar a fost paralizat.

"Cea mai mare întârziere o are un tren care trebuia să ajungă din Vatra Dornei Băi, acum mai bine de cinci ore, aici, în Gara de Nord. Printre rutele de tren care au fost suspendate sunt cele care trebuiau să vină din Ploieşti în Bucureşti, din Braşov în Bucureşti şi din Constanţa în Bucureşti", spune Denisa Dicu, reporter Observator.

În weekend meteorologii anunţă o nouă repriză de ninsori în Capitală.

