Avertizarea de ninsori abundente expiră abia la ora 12, iar stratul zăpadă deja depus este consistent. De la ora 4 şi 20 de minute, Capitala a intrat sub incidenţa unui cod roşu. Ultima ninsoare de acest fel în zona Bucureștiului a fost în noaptea de 2-3 ianuarie 2008. Atunci stratul de zăpadă a fost de 57 cm în 12 ore la stația Filaret. Acum stratul se va apropia de acela în 12 ore. Meteorologul Mihai Timu ne explică de ce mesajul Ro-Alert a venit atât de târziu.

Dacă e să ne referim la București și Ilfov, până la 8 și 20 rămânem în Cod roșu, a fost emis cu ora 4.20, pentru că până atunci deja depășisem 30 de centimetri, deja în două ore, cât s-a emis acest cod, a mai nins 10-12 centimetri, va continua să se mai depună vreo 10 centimetri până la terminarea codului, deci sunt șanse să depășim ușor 50 de centimetri, după care, dacă va mai ninge în Capitală, până spre orele 12-13, de data asta, nisoarea va fi mai slabă cantitativ, dar se mai pot depune câțiva centimetri, urmând ca problemele să se mute acum la S de București, adică ne referim la jumătatea la zona Bărăganului, la Dobrogea, la sudul Moldovei, pentru că nisoarele se mută acolo, moderate și izolate, însemnate cantativ, și se vor asocia cu vânt destul de puternic. La București a căzut vântul, într-adevăr, nu mai vorbim de viscol, dar în acele zone, până spre orele serii, va fi viscol puternic, vom avea aceste rafale, în general, de 60 până la 75 de km la oră, deci se va circula în condiții de iarnă destul de grele.

Cod portocaliu până la ora 12

Ne încadrăm deocamdată în codul portocaliu, să nu uităm că avem un cod portocaliu până la ora 12 pentru aceste zone, după care vântul o să înceapă să mai scadă ca intensitate, puțin probabil să se emită vreun Cod roșu, și, de asemenea, nici din punct de vedere al cantităților, pentru că cea mai mare cantitate a fost lăsată aici, în zona centrală a Munteniei, în speță Bucureștiul și Ilfovul au înregistrat, până în acest moment, în jurul la 50 de litri pe metru pătrat, dar, cum spuneam, aceste nisori moderate și cu vântul acesta mai puternic se mută pe sud-estul țării în orele următoare. Bineînțeles că ne gândim și la temperaturi, pentru că, fiind o cantitate însemnată de zăpadă, nici o încălzire bruscă nu ne va folosi prea mult.

Ce urmează după acest episod de iarnă grea

E adevărat că urmează o creștere a temperaturilor, dar nu bruscă, cel puțin în zonele unde a nins. Astăzi, de exemplu, în estul țării vor rămâne temperaturile negative, între minus 6 și 0 grade. Aici va fi amplificată senzația de frig datorită intensificărilor ale vântului, urmând ca, în zilele următoare, să apară temperaturile pozitive în zonele unde a nins, 3, 4, 6 grade, însă o creștere mai mare a temperaturilor va fi în partea de vest a țării, acolo unde stratul de zăpadă lipsește, acolo ne așteptăm și la temperaturi de peste 10-12 grade.

Nu putem spune că a fost emis din scurt, vorbim de aici de o avertizare Nowcasting.

Așa cum știm, în momentul în care avem avertizări generale și la un moment dat anumiți parametri depășești, pracul emis pentru acel cod se poate interveni pentru scurt interval de timp cu alt nivel, cum a fost cazul Bucureștiului cu Cod roșu. Să nu uităm că de acum două zile au fost emise întâi o informare, apoi un cod galben, apoi s-a făcut cod portocaliu pentru partea de sud a țării, deci lucrurile au evoluat treptat, autoritățile au știut cu cel puțin 36-48 de ore înainte de acest episod de ninsoare. Într-adevăr, cu cât ne-am apropiat de el, materialele s-au agravat.

În alte cazuri s-au diminuat. Acum a fost un caz în care ele s-au agravat și atunci noi am trecut de la un cod la altul, de la cod galben la portocaliu și asta a trebuit să instituim pentru o zonă restrânsă, mai ales că vorbim de un oraș foarte mare și știm că creează probleme atunci când avem canitate mare de zăpadă, apar probleme în trafic și alte probleme, bineînțeles, și de asta am venit și cu acest cod roșu, mai ales că, cum spuneam, o să depășim 50 de centimetri în Capitală.

