Bolojan: Când nu voi mai fi premier, pentru mine va fi o uşurare. Dar problemele României nu dispar

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că pentru el va fi o uşurare când nu va mai ocupa această funcţie, dată fiind dificultatea acestei poziţii în această perioadă. El a avertizat, însă, că problemele României nu dispar dacă el nu va mai fi premier.

"Dacă Bolojan este sau nu premier astăzi sau mâine să ştiţi că problemele României nu dispar, ele rămân. Şi n-a fost un entuziasm pentru a-ţi asuma răspunderea ca să tratezi aceste probleme", a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

El a adăugat că va susţine "un buget echilibrat în care propunerile de cheltuieli care se fac să fie dublate de resursele necesare".

Pentru Bolojan va fi o "uşurare" să nu mai fie premier

Întrebat dacă nu îi este teamă că va pica Legea bugetului în Parlament şi el va părăsi funcţia de premier, Ilie Bolojan a răspuns: "În momentul în care nu voi mai fi premier pentru mine va fi o uşurare dat fiind dificultatea acestei poziţii în aceste vremuri. Nu am niciun fel de temere din acest punct de vedere. Mă tem să nu fac maxim posibil în fiecare zi pentru situaţia în care suntem şi încerc să-mi onorez această responsabilitate".

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că în aceste zile se vor reuni liderii coaliţiei pentru a avea primele discuţii pe tema bugetului.

PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate

El a precizat că PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate, care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde, care cuprinde măsuri pentru pensionari, cu acel ajutor one-off, CASS-ul pentru mare, veterani, foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că a evitat să răspundă partenerilor de coaliţie la şirul de "acuze gratuite" care i-au fost aduse şi susţine că orice propunere adusă de partide pentru buget poate fi luată în calcul, atîta timp cât vine cu sursa de finanţare.

"Nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare nu va fi acceptată", a afirmat premierul.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat, luni seară, că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.

