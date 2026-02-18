Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bolojan: Când nu voi mai fi premier, pentru mine va fi o uşurare. Dar problemele României nu dispar

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că pentru el va fi o uşurare când nu va mai ocupa această funcţie, dată fiind dificultatea acestei poziţii în această perioadă. El a avertizat, însă, că problemele României nu dispar dacă el nu va mai fi premier.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 21:48
Bolojan: Când nu voi mai fi premier, pentru mine va fi o uşurare. Dar problemele României nu dispar Premierul Ilie Bolojan. 4 februarie 2026 - ProfiMedia

"Dacă Bolojan este sau nu premier astăzi sau mâine să ştiţi că problemele României nu dispar, ele rămân. Şi n-a fost un entuziasm pentru a-ţi asuma răspunderea ca să tratezi aceste probleme", a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

El a adăugat că va susţine "un buget echilibrat în care propunerile de cheltuieli  care se fac să fie dublate de resursele necesare".

Pentru Bolojan va fi o "uşurare" să nu mai fie premier 

Articolul continuă după reclamă

Întrebat dacă nu îi este teamă că va pica Legea bugetului în Parlament şi el va părăsi funcţia de premier, Ilie Bolojan a răspuns: "În momentul în care nu voi mai fi premier pentru mine va fi o uşurare dat fiind dificultatea acestei poziţii în aceste vremuri. Nu am niciun fel de temere din acest punct de vedere. Mă tem să nu fac maxim posibil în fiecare zi pentru situaţia în care suntem şi încerc să-mi onorez această responsabilitate".

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că în aceste zile se vor reuni liderii coaliţiei pentru a avea primele discuţii pe tema bugetului.

PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate

El a precizat că PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate, care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde, care cuprinde măsuri pentru pensionari, cu acel ajutor one-off, CASS-ul pentru mare, veterani, foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că a evitat să răspundă partenerilor de coaliţie la şirul de "acuze gratuite" care i-au fost aduse şi susţine că orice propunere adusă de partide pentru buget poate fi luată în calcul, atîta timp cât vine cu sursa de finanţare.

"Nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare nu va fi acceptată", a afirmat premierul.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat, luni seară, că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan premier guvern
Înapoi la Homepage
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri politice » Bolojan: Când nu voi mai fi premier, pentru mine va fi o uşurare. Dar problemele României nu dispar