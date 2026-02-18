Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid

Ninsorile abundente care au afectat București au dat peste cap traficul și au dus la o explozie a tarifelor la serviciile de ridesharing. Pe fondul cererii foarte mari și al numărului redus de șoferi disponibili, prețurile au crescut chiar și de zece ori față de nivelul obișnuit. O cursă, altădată banală a ajuns să coste mai mult decât un zbor la Madrid sau Paris.

Drumuri care în mod normal ar costa câteva zeci de lei au ajuns să fie tarifate la sute de lei. Un bucureștean a povestit pe rețelele sociale că pentru o cursă de aproximativ o oră i s-au cerut 408 lei, sumă pe care o compară cu prețul unui bilet de avion.

Curse ridesharing la preț de avion

„Aveți grijă cu acești șarlatani care profită că a nins și îmi cer pe un drum de o oră 408 lei, adică mai mult decât mă costă zborul cu avionul până la Madrid”, a scris acesta.

Situația este explicată de sistemul de tarifare dinamică, care majorează automat prețurile atunci când cererea depășește oferta, însă pentru mulți utilizatori diferențele sunt greu de justificat. Comentariile nu întârziat să apară.

"Încearcă să profite de situațiile disperate. Așa e și pe timp de ploaie. Cei mai corecți sunt firmele de taxi, care au același tarif mereu". "În cazul ăsta, călătoria trebuie să fie premium". "De ce șarlatani? Că doar știi la ce să te aștepți, îți spune costurile în avans! Și pe vremea asta tu ce sperai, să fie 10 RON cursa? Dacă vrei șarlatanie, poți lua un taxi - acolo să vezi surprize". "Mai bine stau acasă, că trebuie să scoată jandarmii să dea zăpada", sunt câteva din comentarii.