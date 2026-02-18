Rusia va cere NATO să consacre juridic angajamentul de a nu se extinde spre est, au declarat pentru Izvestia reprezentanții ambasadei ruse în Belgia. Moscova insistă, de asemenea, asupra anulării deciziilor summitului de la București din 2008, când alianța a promis Ucrainei și Georgiei perspectiva aderării.

Potrivit diplomaților ruși, toate promisiunile verbale făcute anterior privind neextinderea NATO au fost ulterior ignorate, motiv pentru care Moscova dorește ca eventualele înțelegeri să fie consemnate "pe hârtie". Rusia amintește că, în 1990, liderii occidentali ar fi dat asigurări că alianța nu se va extinde spre est după reunificarea Germaniei, însă aceste angajamente nu ar fi fost respectate.

Extinderea NATO rămâne un subiect sensibil, în special în contextul Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova. Moscova consideră apropierea infrastructurii militare a alianței de granițele sale drept o amenințare la adresa securității naționale. În același timp, unele state membre NATO, inclusiv SUA sub administrația Donald Trump, și-au exprimat rezerve față de continuarea extinderii, iar în declarațiile recente ale alianței nu a mai fost menționată explicit politica "ușilor deschise".

Politica "uşilor deschise" a NATO, contestată de Moscova

Cu toate acestea, renunțarea formală la principiul extinderii ar fi dificilă din punct de vedere juridic și politic, deoarece ar contraveni articolului 10 al Tratatului de la Washington, care permite aderarea altor state europene ce îndeplinesc condițiile necesare. În acest context, rămâne incert dacă Moscova va reuși să obțină modificarea politicii NATO privind extinderea.

Experţii apreciază însă că un acord formal prin care NATO să renunţe la extinderea spre est este, în prezent, dificil de realizat atât politic, cât şi juridic. În acelaşi timp, unii oficiali americani au semnalat că Washingtonul ar fi dispus să oprească extinderea Alianţei spre graniţele Rusiei.

Rămâne de văzut dacă Moscova va reuşi să schimbe politica "uşilor deschise" a NATO, într-un context geopolitic marcat de tensiuni şi repoziţionări strategice.

