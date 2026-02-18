Cresc taxele la facultăţile din România. Dincolo de alinierea la inflaţie, ceea ce înseamnă în jur de 500 de lei, sumele se vor dubla la unele universităţi. Bucureşti e cel mai scump centru universitar. Opţiunile în limbi străine îi vor costa pe studenţi peste 12 mii de lei.

Cele mai mari creşteri de taxe le vor simţi studenţii care vor da admitere pentru universităţile din Cluj şi din Bucureşti de toamna viitoare. La Academia de Studii Economice argumentele Senatului ţin de creşterea costurilor, dar şi de reducerea numarului de studenţi în grupe. Şi nu numai. Cea mai mare taxă va fi de 12 mii de lei.

"Ajungem la 6500 de lei de la o taxă de 5 mii, deci creşterea este cu 30 la sută. Avem creşteri ceva mai mari în zona facultăţilor, respectiv administrarea afacerilor în limbi străine şi cibernetică, de ce, pentru că e şi o concurenţă puternică şi sunt într-un proces de evaluare internaţională, să ştiţi că evaluatorii când vin şi se uită la taxele noastre îşi pun o întrebare cum acoperă facultatea", a afirmat Nicolae Istudor, rector ASE.

Student: Nu este un beneficiu pentru noi

Un student spune că majorarea taxelor nu reprezintă un avantaj pentru cei care studiază.

"Nu cred că este un beneficiu pentru studenţi, mai ales că banii se câştigă destul de greu", afirmă acesta.

Întrebat din ce îşi plăteşte facultatea, tânărul a răspuns: "Din banii părinţilor, pentru că nu pot să şi lucrez în acelaşi timp cu facultatea."

La Universitatea din Bucureşti, pentru studenţii care sunt înmatriculaţi deja, taxa se actualizează de la 5 mii de lei la 5.500 de lei. Pentru studenţii care intră în anul 1, la toamnă, cea mai ridicată taxă rămâne la Drept, 8.800 de lei. La Biologie, la Calculatoare, dar şi la Ştiinţe Politice în limba engleză, suma se apropie de 6 mii de lei.

Cluj: taxe aproape duble, majorare în două etape

Studenţii din Cluj sunt şi mai revoltaţi. UBB anunţă aliniarea tarifelor la 6500 de lei. De la aproximativ 3 mii de lei în prezent. Dar în două etape:

"Într-o primă etapă, o majorare de 50 la sută faţă de cât este acum, şi a doua în anul universitar următor. Am făcut-o etapizat, să nu fie prea abruptă şi să afecteze foarte tare studenţii", a spus Dan Lazăr, prorector UBB Cluj.

"Este una dintre cele mai mari majorări de la universităţile din ţară, poate însemna inclusiv imposibilitatea de a mai intra la facultate, de a mai încerca să vină pentru că nu este o taxă neglijabilă din păcate", a declarat Ema Borca, vicepreşedinta Organizaţiei Studenţilor din cadrul UBB.

Pentru cei din anii mai mari, taxele rămân nemodificate.

