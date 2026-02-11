Programa pentru simulare Evaluarea Naţională 2026. Probele se susţin în luna martie 

Cei mai mulţi elevi din România sunt prinşi, în această perioadă a anului, cu aşa-numita vacanţă de schi, din luna februarie, dar suntem convinşi că există elevi care se gândesc şi la susţinerea anumitor examene.

Probele de la simulare pentru Evaluare Naţională 2026 sunt susţinute în luna martie - Shutterstock (imagine ilustrativă)

Ne gândim în primul rând la elevii de clasa a 8-a, care au de susţinut, în curând, probele cuprinse la simularea pentru Evaluarea Naţională 2026.

Scopul acestor simulări este, în primul rând, ca elevii să-şi dea seama de nivelul la care se află şi cât mai au de muncă până în vară, când vor susţine examenele de la Evaluarea Naţională 2026. În principiu, notele obţinute la simularea pentru Evaluarea Naţională 2026 nu sunt trecute în cataloage.

Calendar simulare Evaluare Naţională 2026

Conform datelor furnizate de autorităţi, simularea pentru Evaluarea Naţională 2026 va avea loc în a doua jumătate a lunii martie, practic tot procesul fiind susţinut înainte ca elevii să intre în vacanţa de primăvară sau vacanţa de Paşte.

Probele scrise de la simulare Evaluare Naţională 2026 au loc în perioada 16-18 martie 2026. Pe 16 martie 2026 se susţine proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 17 martie 2026 se susţine proba scrisă la Matematică, iar pe 18 martie se susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor se face luni, 30 martie 2026, urmând ca din aceeaşi săptămână, respectiv de sâmbătă, 4 aprilie 2026, elevii să intre în vacanţa de primăvară sau aşa-numita vacanţă de Paşte care ar urma să dureze până marţi, 14 aprilie 2026, inclusiv.

Anunţul autorităţilor despre simularea la Evaluarea Naţională 2026

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării au transmis miercuri, 11 februarie 2026, o informare pe care o redăm integral:

"Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul de implementare pentru organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (ENVIII) și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.058/29.08.2025 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2025-2026, respectiv, cu prevederile art. 17 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.059/29.08.2025 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2026, simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:

16-18 martie 2026 - probele scrise pentru simulare EN VIII,

23-26 martie 2026 - probele scrise pentru simularea examenului de Bacalaureat.

Disciplinele la care se organizează simularea ENVIII în anul școlar 2025-2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică.

Programele valabile pentru simularea ENVIII în anul școlar 2025-2026 sunt postate AICI.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Programele valabile pentru simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026 sunt postate AICI".

