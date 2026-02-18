Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a încetat din viaţă la doar 16 ani fotbalistul său Mario Cofaru.

A murit un tânăr fotbalist de doar 16 ani de la Clubul Petrolul Ploieşti - Sursa: Facebook/ FC Petrolul

"O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploieşti! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă şi ale tuturor celor care l-au cunoscut", a precizat Clubul Petrolul.

Component al Grupei "U17", Mario Cofaru făcuse pasul către clubul Petrolul, vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul "galben-albastru" în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, şi avea o întreagă carieră promiţătoare în faţă.

