Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi

Sesiunea de Bacalaureat 2026 continuă miercuri, 1 iulie, cu proba obligatorie a profilului, după ce testarea programată inițial marți, 30 iunie, a fost amânată din cauza codului roșu de caniculă. Joi, 2 iulie, candidații vor susține examenul la disciplina la alegere, în funcție de profil și specializare, iar absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa la ultima evaluare vineri, 3 iulie, la limba și literatura maternă. Primele rezultate înainte de contestații vor fi publicate pe 7 iulie, iar notele finale fiind afișate pe 13 iulie. Observatornews.ro va publica subiectele la Matematică, imediat ce acestea vor fi disponibile.

Continuă emoțiile pentru elevii clasei a XII-a care susțin probele scrise la bacalaureat, sesiunea iunie 2026. Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului de ministru 6059/29.08.2025, prevederile art. 1 alin. (3) și ale art. 3 din Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare, respectiv prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010.

După ce, luni, 29 iunie, elevii au susținut proba scrisă la Limba şi literatura română, astăzi se va desfăşura proba obligatorie a profilului – Matematică, pentru elevii care studiază profilul real, și Istorie, pentru cei care studiază profilul uman. A treia probă scrisă este cea la alegere, care diferă în funcție de profil. Pentru această probă, care are loc în 2 iulie, elevii au de ales din următoarele materii: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie și Psihologie. Ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, are loc pe 3 iulie și va fi susținută de elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Conform calendarului aprobat de ministerul Educației, rezultatele inițiale vor fi afişate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 18:00, dar și pe 8-9 iulie 2026. Afișarea rezultatelor finale se va face în data de luni, 13 iulie 2026.

La prima proba scrisă, cea la limba și literatura română, s-a înregistrat o rată de participare de 98,2% 120.119 candidați au fost prezenți la examen, dintr-un total de 122.319 candidați înscriși pentru susținerea acestei probe, din toate promoțiile. Conform datelor oficiale, 2.178 de candidați nu s-au prezentat la examen. Ministerul Educației mai anunță că 22 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

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Reguli Bacalaureat 2026. Cum se desfășoară proba scrisă la Matematică

Miercuri, 1 iulie, la sesiunea de Bacalaureat 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). Cei care susțin bacalaureatul, proba scrisă la Matematică, trebuie să știe că accesul elevilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza actului de identitate. Proba începe la ora 9.00, iar timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Probele scrise din sesiunea iunie-iulie a examenului național de Bacalaureat 2026 vor avea loc în perioada 29 iunie - 3 iulie, în 443 de centre de examen, potrivit acestui calendar.

La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul.

Candidații vor fi conduși, de către asistenți, în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și de tipul de subiect primit, conform listelor afișate. În intervalul 8:30 - 9:00, candidaților li se va explica modul de desfășurare a probei. Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră. La probele scrise de Matematică şi Geografie, elevii pot apela doar la instrumente de desen. Se va utiliza exclusiv hârtia distribuită candidaților de către asistenți.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini. La expirarea celor trei ore acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării. Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen. La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barate spaţiile nescrise. În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acesta va fi eliminat din examen.

Subiecte BAC 2026 la Matematică

Examenul național de bacalaureat reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului liceal. Subiectele pentru proba scrisă la Matematică se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor.

Listele conținuturilor pentru examenul de Bacalaureat în acest școlar sunt disponibile ► aici

Subiectele se afișează în fiecare zi cu probă de examen, la ora 15:00 ► aici

Subiectele au fost stabilite ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore.

Vezi aici ► MODELE DE SUBIECTE Bacalaureat 2026

Programa de bacalaureat 2025 la Matematică este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015, cu modificările și completările ulterioare, în timp ce programa la Istorie, care evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.800/2010.

Pentru proba scrisă la Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen, dar se interzice folosirea mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

În cadrul examenului național de bacalaureat, Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

► programa Matematică_Mate-Info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică: