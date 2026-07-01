Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi
Sesiunea de Bacalaureat 2026 continuă miercuri, 1 iulie, cu proba obligatorie a profilului, după ce testarea programată inițial marți, 30 iunie, a fost amânată din cauza codului roșu de caniculă. Joi, 2 iulie, candidații vor susține examenul la disciplina la alegere, în funcție de profil și specializare, iar absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa la ultima evaluare vineri, 3 iulie, la limba și literatura maternă. Primele rezultate înainte de contestații vor fi publicate pe 7 iulie, iar notele finale fiind afișate pe 13 iulie. Observatornews.ro va publica subiectele la Matematică, imediat ce acestea vor fi disponibile.
Continuă emoțiile pentru elevii clasei a XII-a care susțin probele scrise la bacalaureat, sesiunea iunie 2026. Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului de ministru 6059/29.08.2025, prevederile art. 1 alin. (3) și ale art. 3 din Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare, respectiv prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010.
După ce, luni, 29 iunie, elevii au susținut proba scrisă la Limba şi literatura română, astăzi se va desfăşura proba obligatorie a profilului – Matematică, pentru elevii care studiază profilul real, și Istorie, pentru cei care studiază profilul uman. A treia probă scrisă este cea la alegere, care diferă în funcție de profil. Pentru această probă, care are loc în 2 iulie, elevii au de ales din următoarele materii: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie și Psihologie. Ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, are loc pe 3 iulie și va fi susținută de elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Conform calendarului aprobat de ministerul Educației, rezultatele inițiale vor fi afişate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 18:00, dar și pe 8-9 iulie 2026. Afișarea rezultatelor finale se va face în data de luni, 13 iulie 2026.
La prima proba scrisă, cea la limba și literatura română, s-a înregistrat o rată de participare de 98,2% 120.119 candidați au fost prezenți la examen, dintr-un total de 122.319 candidați înscriși pentru susținerea acestei probe, din toate promoțiile. Conform datelor oficiale, 2.178 de candidați nu s-au prezentat la examen. Ministerul Educației mai anunță că 22 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
Reguli Bacalaureat 2026. Cum se desfășoară proba scrisă la Matematică
Miercuri, 1 iulie, la sesiunea de Bacalaureat 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). Cei care susțin bacalaureatul, proba scrisă la Matematică, trebuie să știe că accesul elevilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza actului de identitate. Proba începe la ora 9.00, iar timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
Probele scrise din sesiunea iunie-iulie a examenului național de Bacalaureat 2026 vor avea loc în perioada 29 iunie - 3 iulie, în 443 de centre de examen, potrivit acestui calendar.
La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul.
Candidații vor fi conduși, de către asistenți, în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și de tipul de subiect primit, conform listelor afișate. În intervalul 8:30 - 9:00, candidaților li se va explica modul de desfășurare a probei. Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră. La probele scrise de Matematică şi Geografie, elevii pot apela doar la instrumente de desen. Se va utiliza exclusiv hârtia distribuită candidaților de către asistenți.
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini. La expirarea celor trei ore acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării. Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen. La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barate spaţiile nescrise. În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acesta va fi eliminat din examen.
Subiecte BAC 2026 la Matematică
Examenul național de bacalaureat reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului liceal. Subiectele pentru proba scrisă la Matematică se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor.
Listele conținuturilor pentru examenul de Bacalaureat în acest școlar sunt disponibile ► aici
Subiectele se afișează în fiecare zi cu probă de examen, la ora 15:00 ► aici
Subiectele au fost stabilite ţinându-se seama de următoarele criterii:
a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS;
b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;
c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe;
d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore.
Vezi aici ► MODELE DE SUBIECTE Bacalaureat 2026
Programa de bacalaureat 2025 la Matematică este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015, cu modificările și completările ulterioare, în timp ce programa la Istorie, care evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.800/2010.
Pentru proba scrisă la Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen, dar se interzice folosirea mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.
În cadrul examenului național de bacalaureat, Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:
► programa Matematică_Mate-Info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică:
► programa Matematică_Științe ale Naturii pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii:
► programa Matematică_Tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale:
► programa Matematică_Pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător/educatoare.
Bareme de corectare la Matematică
Baremele de evaluare şi de notare se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional. Baremele de corectare pentru probele scrise de la Bacalaureat 2025 sunt publicate zilnic, (după încheierea fiecărei probe, la ora 15.00).
Baremul de corectare la Matematică poate fi consultat ► aici
Ce subiecte au primit elevii anul trecut la Matematică, la examenul de Bacalaureat
Consultați subiecte Bac 2025 - Matematică ► aici
Ce le este interzis elevilor la probele scrise de Bacalaureat
Conform Ordinului privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2026,
► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.
► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
► Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
Candidații care încalcă regulile sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați "eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații "eliminați din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.
Ce condiții trebuie îndeplinite ca elevii să promoveze Bacalaureatul 2026
Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2026, candidații trebuie să îndeplinească simultan mai multe criterii prevăzute de metodologia în vigoare. În primul rând, este necesară echivalarea sau recunoașterea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.
De asemenea, absolvenții trebuie să participe la toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. O altă condiție esențială este obținerea unei medii generale de minimum 6 la probele scrise. Media se calculează ca medie aritmetică a notelor, cu două zecimale, fără rotunjire.
Există însă o excepție: media 5,99 se rotunjește la 6,00 și este considerată medie de promovare. Candidații care susțin examenul, dar nu îndeplinesc toate cerințele prevăzute de regulament, precum și cei care nu se prezintă la toate probele, sunt declarați respinși.
Totodată, elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă își pierd dreptul de a continua examenul și sunt declarați eliminați din sală, fără ca notele obținute anterior să fie luate în considerare.
Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026 din sesiunea iunie - iulie 2026
- 29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;
- 1 iulie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;
- 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;
- 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;
- Afișarea rezultatelor 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
- 8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
- 9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
- 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.