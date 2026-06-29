Barem BAC 2026, Limba şi Literatura Română. Cum se rezolvau subiectele

Probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 au început luni, 29 iunie, cu cea la Limba și literatura română. Conform calendarului examenului de BAC, publicat de ministerul Educației, marți, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la Matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la Istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării.

În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie, în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie, cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie 2026 se vor depune contestațiile; iar pe 13 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele finale. Subiectele la română, din cadrul examenului de BAC 2026, vor fi publicate pe Observatornews.ro imediat ce acestea vor fi disponibile.

BAREM BAC 2026 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Măsuri pentru desfășurarea examenului în condiții de caniculă

Articolul continuă după reclamă

Pe fondul avertizărilor de caniculă, Ministerul Educației a transmis instrucțiuni către toate inspectoratele școlare pentru organizarea în siguranță a examenului național de Bacalaureat 2026. Instituția cere măsuri speciale în centrele de examen, de la asigurarea apei potabile și a spațiilor climatizate până la acces rapid la asistență medicală, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat în desfășurarea probelor.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis, vineri, 26 iunie, o adresă către toate inspectoratele școlare, prin care solicită măsuri speciale pentru desfășurarea în siguranță a examenului național de bacalaureat 2026, pe fondul avertizărilor de caniculă emise pentru perioada următoare. Instituția cere protejarea sănătății candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor, inclusiv în timpul procesului de evaluare a lucrărilor scrise.

Potrivit comunicatului transmis de minister, în acest sens, se vor avea în vedere, după caz, următoarele măsuri: