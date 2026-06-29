Barem BAC 2026, Limba şi Literatura Română. Cum se rezolvau subiectele
Probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 au început luni, 29 iunie, cu cea la Limba și literatura română. Conform calendarului examenului de BAC, publicat de ministerul Educației, marți, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la Matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la Istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării.
În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie, în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie, cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie 2026 se vor depune contestațiile; iar pe 13 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele finale. Subiectele la română, din cadrul examenului de BAC 2026, vor fi publicate pe Observatornews.ro imediat ce acestea vor fi disponibile.
BAREM BAC 2026 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Măsuri pentru desfășurarea examenului în condiții de caniculă
Pe fondul avertizărilor de caniculă, Ministerul Educației a transmis instrucțiuni către toate inspectoratele școlare pentru organizarea în siguranță a examenului național de Bacalaureat 2026. Instituția cere măsuri speciale în centrele de examen, de la asigurarea apei potabile și a spațiilor climatizate până la acces rapid la asistență medicală, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat în desfășurarea probelor.
Ministerul Educației și Cercetării a transmis, vineri, 26 iunie, o adresă către toate inspectoratele școlare, prin care solicită măsuri speciale pentru desfășurarea în siguranță a examenului național de bacalaureat 2026, pe fondul avertizărilor de caniculă emise pentru perioada următoare. Instituția cere protejarea sănătății candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor, inclusiv în timpul procesului de evaluare a lucrărilor scrise.
Potrivit comunicatului transmis de minister, în acest sens, se vor avea în vedere, după caz, următoarele măsuri:
- asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidați, profesorii evaluatori și membrii comisiilor;
- organizarea, în măsura posibilităților, a sălilor de examen, a spațiilor destinate evaluării lucrărilor scrise și a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiația solară directă (orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic; utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise;
- asigurarea funcționării instalațiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului;
- menținerea unei temperaturi adecvate în sălile utilizate, inclusiv prin aerisirea periodică a spațiilor, în măsura în care aceasta nu afectează desfășurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor;
- asigurarea unor spații umbrite și răcoroase pentru candidați înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare, acolo unde infrastructura permite; verificarea funcționalității instalațiilor electrice necesare utilizării echipamentelor de climatizare și a disponibilității surselor de alimentare cu energie electrică;
- asigurarea accesului prompt la asistență medicală, verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau, după caz, a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare;
- monitorizarea permanentă a condițiilor din centre și intervenția operativă în situațiile în care temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea examenului, a procesului de evaluare sau starea de sănătate a persoanelor implicate;
- informarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor cu privire la măsurile de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate.