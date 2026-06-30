Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"

Proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 a adus, și în acest an, o serie de răspunsuri care au stârnit zâmbete în rândul profesorilor. Elevii au avut interpretări surprinzătoare ale operelor din programa de examen, explicații inventive și confuzii între autori.

Bacalaureat 2026. Pe 29 iunie a avut loc proba la Limba și literatura română - arhivă

Poezia "Plumb" de George Bacovia pare să le fi dat bătăi de cap unor candidați. Un elev și-a început răspunsul cu o comparație între condițiile din sala de examen și atmosfera apăsătoare din poezie:

"Vă spun sincer, stau într-o căldură mare, sunt transpirat, dar trebuie să scriu despre sicrie, cimitir, flori de plumb şi frig. E naşpa subiectul ăsta!".

Un alt candidat i-a plâns de milă lui Bacovia:

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"Bacovia e demn de milă, el doarme adânc într-un cavou rece, acoperit de flori de plumb. E singur şi îi este frig de moarte"

Într-o altă lucrare, simbolul plumbului a fost explicat într-un mod original:

"Plumbul e un pietroi greu şi urât, care l-a strâns cu uşa pe Bacovia într-un cavou unde el strigă că îi este frig şi vânt şi vrea afară".

Nici opera lui Tudor Arghezi nu a fost ferită de interpretări originale. Un elev a rezumat astfel poezia "Testament":

"Arghezi şi-a făcut testamentul, în care îi lasă solemn fiului său cartea adusă cu greu 'din râpi şi gropi adânci' la suprafaţă".

În alte lucrări au apărut și confuzii între numele unor autori.

"Studiul la care lucrează Dinu Pillates??? (n.r. Pillat) este – tendințe generale în romanul francez de la Prost??? (n.r. Proust) încoace până în ziua de azi", a scris un elev.

Profesorii spun că astfel de răspunsuri apar aproape la fiecare sesiune de Bacalaureat. În multe cazuri, ele sunt puse pe seama emoțiilor din timpul examenului, a grabei cu care elevii își formulează ideile sau a unei pregătiri insuficiente.