Contestaţii Evaluarea Naţională 2026. Când şi unde se depun. Cum arată cererea
Elevii nemulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2026 pot solicita reevaluarea lucrărilor imediat după afișarea rezultatelor inițiale. Contestațiile se depun în perioada 1-3 iulie, fie direct la centrul de examen, fie prin mijloace electronice, acolo unde unitățile de învățământ permit această procedură.
După publicarea primelor rezultate la Evaluarea Națională 2026, începe etapa contestațiilor. Candidații care consideră că nota obținută nu reflectă nivelul lucrării pot cere recorectarea acesteia, respectând calendarul și procedura stabilite de Ministerul Educației.
Elevii pot depune contestaţii pe 2 si 3 iulie
Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 sunt afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi începe și etapa contestațiilor, care se desfășoară în intervalul 14:00-18:00. Elevii pot depune cererile și în zilele de 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de centrele de examen.
În premieră, elevii au posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Vizualizarea nu este însă obligatorie, iar solicitarea reevaluării poate fi făcută indiferent dacă lucrarea a fost consultată sau nu.
Unde se depune cererea
Contestațiile se depun la unitatea de învățământ care a fost centru de examen. În funcție de decizia fiecărei școli, documentele pot fi transmise și prin e-mail, la adresa comunicată candidaților. În cazul elevilor minori, cererea este semnată și de părinte sau reprezentantul legal.
Ministerul Educației precizează că depunerea unei contestații nu garantează majorarea notei. După recorectare, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne neschimbată, iar rezultatul obținut în urma soluționării contestației este definitiv.
Model de cerere de contestaţie
Pentru a solicita reevaluarea lucrării, candidatul trebuie să completeze o cerere-tip pusă la dispoziție de centrul de examen sau de inspectoratul școlar. Documentul conține datele de identificare ale elevului, disciplina pentru care se solicită contestația și o declarație prin care candidatul ia act că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus.
Cererea trebuie semnată de candidat, iar în cazul elevilor minori este necesară și semnătura părintelui sau a reprezentantului legal.
Ce rişti atunci când conteşti nota la Evaluarea Naţională
Depunerea unei contestații la Evaluarea Națională 2026 nu garantează o notă mai mare. După recorectarea lucrării, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne aceeași, iar rezultatul obținut în urma soluționării contestației devine nota finală și nu mai poate fi modificat. Din acest motiv, elevii sunt sfătuiți să analizeze cu atenție dacă există motive întemeiate pentru a solicita reevaluarea lucrării înainte de a depune contestația.
Când se afișează rezultatele finale
După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările vor fi reevaluate de alți profesori evaluatori. Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate conform calendarului oficial al Ministerului Educației, după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor. Aceste note vor fi cele luate în calcul pentru admiterea la liceu.