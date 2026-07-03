Teodor Moscalu: elevul premiat de MIT și Harvard, care inventează materiale împotriva poluării

Poluarea este una dintre cele mai mari probleme ale planetei, dar soluțiile salvatoare ar putea veni chiar din laboratoare românești. Teodor Moscalu, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, a reușit să atragă atenția unor universități de top precum MIT și Harvard datorită inovațiilor sale în domeniul chimiei.

Pentru mintea lui sclipitoare și pentru dorința de a schimba lumea în bine, adolescentul a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Această inițiativă aduce în fața publicului larg exact acei tineri care au soluții reale la problemele de zi cu zi, demonstrând că avem o generație capabilă să construiască un viitor mai sigur și mai curat.

Teodor Moscalu face o muncă practică prin care vrea să elimine toxinele din mediul înconjurător și din corpul uman. Concret, el lucrează cu un material numit MOF-5. În termeni simpli, acest material de ultimă generație funcționează ca un burete microscopic, fiind capabil să capteze și să filtreze substanțele nocive din aer sau din apă. Cu acest proiect uimitor, liceeanul a obținut premiul al treilea la Concursul Național ROSEF 2025, dar și o serie lungă de alte medalii de argint și bronz la competiții de inventică și știință din Iași și de peste hotare. Ideea lui este să folosească aceste filtre inteligente pentru a opri poluarea înainte să ne afecteze sănătatea, o direcție de cercetare extrem de căutată în lumea științifică de astăzi.

Munca lui din laborator a fost validată recent la cel mai înalt nivel internațional. În cadrul competiției MIT EWB Science & Engineering, organizată sub umbrela celebrelor universități americane Massachusetts Institute of Technology și Harvard, Teodor a ieșit campion alături de echipa sa. Mai mult, a obținut locul al doilea la nivel național și locul al treilea în toată regiunea Europei și a Asiei Centrale la individual. A devenit și campion regional la chimie în cadrul concursului Harvard Crimson Global Quiz Bowl și a luat argintul la Olimpiada de Chimie Avogadro din Bali. Toate aceste premii dovedesc faptul că elevul român se bate de la egal la egal cu cei mai buni tineri din lume.

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Când nu face experimente chimice complexe, Teodor studiază stelele sau cântă la pian. A participat cu succes la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică și a câștigat premiul întâi la concursul muzical „Allegretto”. Muzica îl ajută să se concentreze și să gândească mai limpede atunci când are de rezolvat o ecuație complicată. Întrebat despre rolul său în societate, adolescentul a explicat foarte simplu cum vede lucrurile, spunând că viitorul României depinde de tineri care știu să lucreze în echipă pentru a găsi soluții reale. Prin tot ceea ce face, Teodor demonstrează că munca din greu poate transforma un elev de liceu într-un cercetător care mâine ar putea salva planeta.