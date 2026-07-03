Imagini înfiorătoare vin de pe litoral unde tot mai mulţi delfini eşuează pe plajă. Din păcate nici măcar specialiştii nu găsesc o explicaţie clară pentru ce se întâmplă. Peste 160 de mamifere acvatice au fost găsite moarte, un număr dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Biologii atrag atenția că o primăvară cu vânt puternic și valuri mari poate explica doar parțial numărul mare de delfini morţi, dar în mod sigur există şi alte cauze.

Ipoteza unei epidemii nu este exclusă, dar specialiştii spun că analizele sunt dificil de făcut deoarece cadavrele sunt aduse la mal după prea multe zile. Printre ipotezele analizate se numără şi efectele conflictului militar din nordul Mării Negre.

Exploziile, sonarurile și zgomotele de mare intensitate ar putea afecta grav mamiferelor marine.