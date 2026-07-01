Avem o premieră în ceea ce priveşte Evaluarea Naţională. Ministerul Educaţiei a publicat rezultatele cu o zi înainte de data anunțată oficial. Iar situaţia nu arată deloc bine.

Se vede, în primul rând, o scădere dramatică a performanţei. 79% dintre elevi au obţinut medii peste 5 la examen, faţă de peste 83%, câţi au fost anul trecut. La nivel naţional, sunt doar 7 medii de 10, faţă de 85 în 2025. Unul dintre elevii care a obţinut punctaj maxim ei este din Iaşi.

Diferenţele sunt şi mai mari dacă ne uităm la probele pe materii

"Pur şi simplu, pentru câteva clipe, nu credeam că e real. Pentru mine mereu a fost un vis să iau media 10 la Evaluarea Naţională. Este o satisfacţie şi o mândrie că am fost singura din Iaşi şi a şaptea din întreaga ţară. Sper să studiez Dreptul, poate în afară. Să urmez profilul Matematică-Informatică, la liceu", a declarat Cezara Ştefăniu.

Articolul continuă după reclamă

Diferenţele sunt şi mai mari dacă ne uităm la probele pe materii. La matematică, de exemplu, doar 102 elevi au obținut nota maximă, comparativ cu 919 în 2025. Deci o diferenţă uriasă, de peste 800 de copii. E drept, au fost considerate şi cele mai grele subiecte din ultimii 14 ani şi de aici şi aceste rezultate. La Limba şi Literatura Română, au fost 398 de note de 10, faţă de 474 anul trecut. Din păcate, se menţine, dacă nu chiar se adânceşte, şi prăpastia dintre mediul urban şi cel rural. La sate, elevii au obţinut rezultate de 3 ori mai slabe, ceea ce ne arată, în continuare, un declin uriaş în ceea ce priveşte educaţia. Dacă la oraşe, doar 11,6% au luat medii sub 5, un procent foarte mic, de altfel, iată situaţia din rural: procentul se apropie de 40%.

Cele mai bune note la Evaluarea Naţională au fost obţinute în Bucureşti, Cluj, Prahova şi Suceava. La polul opus, cel mai mic procent de medii peste 5 a fost înregistrat în Călăraşi, Caraş-Severin, Teleorman, Mehedinţi şi Vaslui. Desigur, acum urmează contestaţiile şi abia apoi se va face repartizarea la licee. Dar ca să ne facem totuşi o imagine, haideţi să ne uităm care sunt ultimele medii cu care s-a intrat anul trecut la cele mai bune licee din Bucureşti şi din ţară. La Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", în 2025, ultima medie de intrare a fost 9,62. La fel şi la Tudor Vianu. A urmat apoi Colegiul Național "Sfântul Sava şi "Spiru Haret", cu 9,52 ultima medie de intrare.

La nivel național, în afara Bucureștiului, concurența la admiterea din 2025 a fost condusă de licee mari din Constanța, Iași și Cluj-Napoca. Şi, foarte important, anul acesta mai avem o premieră. Pentru prima dată, elevii își pot vizualiza lucrările de la Evaluarea Națională însoțiți de un părinte, înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. De astăzi până pe 3 iulie se poate face acest lucru şi tot în acest interval vor putea fi depuse şi contestaţiile. Pe dara de 8 iulie se vor publica rezultatele finale.