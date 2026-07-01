Barem Matematică BAC 2026. Cum se rezolvau subiectele

Elevii de la profilurile real, tehnologic şi pedagogic au susţinut astăzi proba obligatorie la Matematică din cadrul Bacalaureatului 2026. După examen, Ministerul Educaţiei a publicat pe platforma subiecte.edu.ro baremele de corectare şi notare, documentele care arată cum sunt punctate răspunsurile candidaţilor.

Proba la Matematică a început la ora 9:00, iar candidaţii au avut la dispoziţie trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timp calculat din momentul finalizării distribuirii broşurilor în sălile de examen. Cel mai devreme, elevii au putut preda lucrările şi părăsi sala după ora 10:30.

Baremele publicate de Ministerul Educaţiei stabilesc criteriile de evaluare pentru fiecare cerinţă de la proba scrisă la Matematică. Lucrările sunt notate cu 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Documentele sunt folosite de profesorii evaluatori la corectarea lucrărilor şi sunt disponibile separat, în funcţie de profil: Matematică M1 pentru Mate-Info, M2 pentru Ştiinţele Naturii, M3 pentru profilul Tehnologic şi M4 pentru profilul Pedagogic.

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Barem Matematică BAC 2026

Indiferent de profil, proba scrisă la Matematică a fost alcătuită din trei subiecte, fiecare evaluat cu 30 de puncte. Fiecare subiect a inclus câte şase cerinţe sau exerciţii, cu punctaje distincte şi un nivel progresiv de dificultate.

Subiectul I a conţinut exerciţii independente, prin care au fost verificate noţiuni din algebră, funcţii, trigonometrie, vectori sau matrice, în funcţie de profil.

Subiectele al II-lea şi al III-lea au fost structurate sub formă de probleme cu paşi succesivi de rezolvare, care au necesitat calcule complexe şi raţionamente matematice. La profilul Mate-Info, cerinţele au inclus şi demonstraţii sau utilizarea integralei.

BAREM BAC 2026 MATEMATICĂ

Proba a fost amânată din cauza caniculei

Examenul la Matematică a avut loc astăzi după ce a fost reprogramat cu o zi faţă de calendarul iniţial. Ministerul Educaţiei a decis luni, 29 iunie, amânarea probei programate iniţial pentru marţi, 30 iunie, în urma codului roşu de caniculă emis de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Măsura, aprobată prin ordin de ministru, a avut caracter excepţional şi marchează o premieră în istoria Bacalaureatului: este pentru prima dată când o probă scrisă este amânată din cauza temperaturilor extreme.

Autorităţile au transmis că decizia a fost luată pentru protejarea sănătăţii elevilor, profesorilor şi a personalului implicat în organizarea examenului.

Când continuă Bacalaureatul 2026

După proba de astăzi, examenul de Bacalaureat continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului şi specializării.

Vineri, 3 iulie, este programată proba la Limba şi literatura maternă, destinată candidaţilor care au studiat în limbile minorităţilor naţionale.

Primele rezultate vor fi afişate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi publicate pe 13 iulie.