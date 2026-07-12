Goana după like-uri îi costă scump pe adolescenți. Tot mai mulți ajung la spital după provocări virale

Tot mai mulți adolescenți ajung la spital după ce încearcă să reproducă imagini văzute pe internet. Cascadorii cu trotinete electrice, sărituri spectaculoase în apă și alte provocări virale se transformă, de multe ori, în accidente grave. În goana după like-uri, copiii ajung să îşi rupă mâinile şi picioarele sau, în cazuri extreme, chiar să rămână invalizi. Uniunea Euroapeană ar putea interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.

Internetul este plin de imagini cu adolescenţi care se filmează circulând pe trotinete electrice pe drumurile publice. Merg cu viteză sau fac cascadorii pe o singură roată. Totul, pentru un like pe social media.

Copiii descoperă trotinetele electrice încă din școala generală. Unii cunosc regulile și încearcă să le respecte. Este și cazul lui Alexandru, un elev de 12 ani din București, care spune că nu pleacă niciodată fără cască.

Alexandru: Casca e obligatoriu de purtat şi dacă nu o ai, noi avem o vorbă: N-ai cască, n-ai respect. Eu merg pe ECO, un mod în care prinde 25.

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Reporter: Şi ce se întâmplă dacă ignori aceste reguli.

Alexandru: Păi, mi-o confiscă...

Reporter: Şi acum, de câte ori ţi-au confiscat-o?

Alexandru: Odată, că am luat cheia de rezervă!

Medicii spun însă că nu toți adolescenții sunt la fel de prudenți. Tot mai des, în camerele de gardă ajung copii răniți după ce au pierdut controlul trotinetelor electrice. Cele mai grave cazuri se termină cu traumatisme craniene, fracturi sau intervenții chirurgicale.

"Foare multe accidente cu trotinetele electrice. Copiii ies pe drumurile publice şi nu stiu să conducă astfel de vehicule. Se produc accident rutiere cu maşini, care sunt destul de grave, traumă craniană, ceea ce duce la internări. Sunt traumatisme complexe", a spus Raluca Alexandru, medic la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Dar trotinetele electrice sunt doar o parte a fenomenului. În goana după like-uri, tot mai mulți adolescenți își caută adrenalina și în alte locuri.

În fiecare vară, un dig de pe litoral se transformă într-o rampă improvizată de sărituri. Adolescenții se filmează cum sar de la înălţime, se provoacă unii pe alții și postează imaginile pe internet. Câteva secunde de adrenalină pot însemna însă luni de recuperare sau chiar o invaliditate permanentă.

Psihologii spun că din dorința de a fi apreciați, de a aduna cât mai multe vizualizări sau de a semăna cu influencerii pe care îi urmăresc, copiii pot ignora complet riscurile.

"Tinerii ar trebui să fie atenţi la modele pe care ei vor să le imite. Nu înseamnă că dacă imit un model care are foarte mare succes pe internet, voi avea şi eu. Dacă vreau să imit o cascadorie periculoasă, eu nefăcând în viaţa mea nicio tumbă pe jos, e foarte probabil să mă aleg cu un accident grav", a explicat psihologul Constantin Cornea.

Provocările de pe Tik Tok se află printre motivele pentru care Australia a interzis complet accesul tinerilor sub 16 ani pe reţelele sociale. Şi Uniunea Europeană pregăteşte măsuri. Se discută atât interzicerea, cât şi restrictionarea anumitor funcţii în cazul copiilor. Un nou raport pe această temă urmează să fie publicat săptămâna viitoare.