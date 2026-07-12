Un exercițiu de instruire al unei echipe mobile de apărare aeriană din Rusia s-a transformat într-un moment extrem de periculos. Un militar a pierdut controlul unei mitraliere rotative YakB-12.7 mm, iar arma a început să se miște necontrolat, în timp ce mai mulți soldați se aflau în apropiere.

Momentul în care un soldat rus aproape își omoară colegii după ce pierde controlul unei mitraliere - X / OSINTdefender

Arma cu patru țevi este cunoscută pentru faptul că este montată, în mod normal, pe elicopterele de atac Mi-24 "Hind", unde este integrată în turela frontală a aeronavei. Proiectată pentru utilizare aeriană, mitraliera poate trage cu o cadență de până la aproximativ 5.000 de focuri pe minut, iar reculul este preluat de structura elicopterului.

În timpul antrenamentului, YakB-12.7 a fost instalată pe un suport mobil la sol. După declanșarea focului, sistemul de prindere nu a mai rezistat, iar arma s-a deplasat violent, ajungând să fie orientată spre zona în care se aflau militarii.

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Imaginile surprind reacția unuia dintre soldați, care se retrage în ultima clipă din fața armei. Cei aflați în apropiere au scăpat fără consecințe grave, însă momentul putea avea urmări dramatice.

Deocamdată nu au fost oferite informații oficiale despre locul exact al incidentului sau despre eventuale sancțiuni după acest antrenament.