Europa arde. Din Croaţia, până în Spania, incendiile ţin autorităţile pe jar. Nici meteorologii nu au veşti bune. O nouă cupolă de foc face aerul irespirabil în mai multe ţări. În Franţa, Belgia, Marea Britanie, temperaturile ajung la 40 de grade celsius.

Cel mai grav incendiu cu care s-a confruntat Spania în ultimii ani este acum controlat de pompieri. 600 dintre cei 1.500 de oameni evacuaţi au primit acceptul autorităţilor să se întoarcă în casele lor. Coşmarul prin care au trecut va fi însă greu de uitat.

"Eram într-o vizită turistică în Mojacar și când am vrut să ne întoarcem, pentru că aveam câinele acolo care ne aștepta să ne întoarcem în noaptea aceea, nu am putut. Închiseseră drumul", a povestit Marina Vidal, persoană evacuată.

"Am condus prin foc, prin flăcări și m-am gândit: ei bine, nu mă pot opri, trebuie doar să plec. A fost straniu pentru că... dintr-o dată am ieșit dintre flăcări și era un soare strălucitor. Ceva ireal", a spus Jeffrey Kember, persoana evacuată.

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Alerta de incendii şi de caniculă rămâne în vigoare. În sudul Spaniei, temperaturile au ajuns la 40 de grade.

Franţa a bătut în această vară toate recordurile de temperaturi extreme. La Paris, au fost 42 de grade. 37 de departamente sunt sub alertă roşie, iar Guvernul a activat planul de urgenţă pentru căldură extremă. Obiectivele turistice au program scurt, iar livrările prin curieri sunt interzise între orele 14 şi 18. Malurile Senei s-au transformat în plaje.

Valul de aer fierbinte a ajuns şi în Belgia.

"Încercăm să păstrăm sticlele de apă reci și să pornim ventilatoarele când se face foarte cald. Și mergem la birou ca să profităm de aerul condiționat", a spus un belgian.

Profesorii din Marea Britanie anunţă proteste, pentru că şcolile nu sunt pregătite pentru caniculă. Mai mulţi copii, dar şi cadre didactice, au leşinat zilele trecute din cauza căldurii.

"Oricine caută o răcorire rapidă nu o va găsi deoarece multe dintre locurile care dogoresc vor fi, tehnic vorbind, în continuare sub valul de căldură. probabil și până la începutul săptămânii viitoare", susţine Nick Miller, specialist meteo.

În Piemont, Italia, e catastrofă ecologică - peste 700 de mii de copaci de pe 900 de hectare de pădure s-au făcut scrum. Pe harta meteorologică, doar Venezia şi Verona par ferite de căldură. În rest, temperaturile se apropie de 40 de grade celsius.

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit şi pe insula croată Korcula, mistuind o pădure şi o cabană.

"Tendința este foarte îngrijorătoare pentru Europa. Suntem regiunea cu cea mai rapidă încălzire din lume", a declarat Thomas Byrne, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare.

Valul de aer fierbinte va fi resimţit şi săptămâna următoare.