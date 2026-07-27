Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca a câştigat un proiect de cercetare în valoare de 2,5 milioane de euro, în cadrul celei mai prestigioase competiţii europene de cercetare

Universitatea Babeș-Bolyai, premiată cu un grant de 2,5 milioane de euro pentru cercetare - Profimedia

"Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a câştigat un nou proiect de tip 'ERC Advanced Grant' în cadrul celei mai prestigioase competiţii europene de cercetare, organizată prin programul Horizon Europe al Uniunii Europene. Proiectul RORIENT: Romanian Orientalism: Inter-imperial Entanglements in World Literature (Orientalismul românesc: Reţele inter-imperiale în literatura mondială) este coordonat de Anca Pârvulescu, profesoară de literatură engleză la Washington University in St. Louis (SUA) şi cercetătoare în cadrul UBB. Proiectul va beneficia de un buget de 2.500.000 de euro şi vizează realizarea unui studiu de literatură comparată, analizând discursul literar orientalist din cultura română, ambiţia cercetătorilor fiind aceea de a oferi un model metodologic inovator pentru studiul orientalismului la nivel global, pornind de la orientalismul românesc", se arată într-un comunicat trimis luni de UBB.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David, spune că aceste granturi reprezintă vârful competiţiei europene în cercetare.

"Aşa cum ştim, granturile ERC reprezintă vârful competiţiei europene în cercetarea ştiinţifică. Ca rector am dorit mereu testarea şi pregătirea UBB în această competiţie, astfel încât până în acest moment s-au câştigat 6 astfel de proiecte cu afiliere UBB (din care 5 după 2020). Mă bucur să văd că după coordonarea unui grant major PNRR, profesoara Anca Pârvulescu, un specialist român şi internaţional de excepţie, rămâne în cadrul UBB printr-o nouă realizare majoră, şi anume acest 'ERC Advanced Grant!'", a spus Daniel David.