Premieră: Acciză dinamică la pompă. Cum va funcționa şi cu cât vor scădea preţurile

Premieră pe piața carburanților din România. Acciza dinamică a fost adoptată în comisie și urmează să ajungă la vot în plen. Autoritățile promit o reducere a prețurilor la pompă. Măsura se va aplica inițial timp de trei luni, cu posibilitatea prelungirii, în timp ce varianta reducerii TVA a fost abandonată. "Am avut consultări cu reprezentanții industriei petroliere și trebuie să luăm în calcul și riscul unei penurii", a avertizat ministrul Nazare.

Acciza dinamică pentru carburanți a primit raport favorabil în unanimitate în comisie și urmează să fie supusă votului în plen. Măsura urmează să se aplice timp de trei luni, nu șase, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de Guvern.

Este pentru prima dată când se recurge la această formulă, în timp ce varianta reducerii TVA a fost abandonată.

Cu cât vor scădea preţurile la pompă

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"Am luat act de proiectul depus în Parlament. Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară dreptului european. În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. O să avem un act normativ care să răspundă nevoilor actuale ale pieței. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%....Există riscul unei penurii. Introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și acest risc. În forma actuală, varianta este mai bună", a declarat ministrul interimar al Finanţelor Alexandru Nazare la comisia de buget de la Senat.

"Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica: reducerea clară a accizei, al cărei impact va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor de carburant diesel, validate doar de Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul", a declarat Bogdan Ivan, deputat PSD.

Motorina a ajuns foarte aproape de 10 lei pe litru

Motorina standard costă între 9,92 și 9,98 lei pe litru, iar benzina standard se vinde cu 9,06-9,12 lei pe litru. Benzina s-a scumpit cu 4,3%, ceea ce înseamnă aproximativ 18,5 lei în plus pentru un plin, iar motorina cu 7,7%, adică aproximativ 35,5 lei în plus.