A murit sub ochii fiului său, după ce şi-a abandonat soţia pe marginea unui drum din Italia

Un şofer de 34 de ani din Ucraina a murit, după ce s-a izbit de un parapete de beton pe o şosea din Italia. Cu câteva minute înainte, o dăduse jos pe partenera sa de viaţă, cu care se certase. În spatele autoturismului, se afla şi copilul lor de 9 ani, care, din fericire, a scăpat teafăr.

Cei trei se întorceau se întorceau, miercuri dimineaţa, de la o petrecere, unde au consumat alcool. În drum spre casă, soţii au început să se certe. Femeia îi reproşa că nu ştie să conducă, iar bărbatul a pălmuit-o şi a dat-o jos din maşină, relatează publicația La Nuova Sardegna.

Salvat de scaunul pentru copii

Reconstituirea tragediei petrecute în primele ore ale dimineții de miercuri, 22 iulie, pare acum clară, în urma verificărilor efectuate de Poliția Rutieră din Siniscola, sub coordonarea comandantului Carmelo Derelitto.

Articolul continuă după reclamă

Ucraineanul Anatoli Frolov a intrat din greșeală pe drumul național pe sensul greșit și nu avea cum să observe la timp obstacolul din față. Semnele care îi avertizau pe șoferi să reducă viteza și care îi direcționau către banda liberă, pentru a evita utilajul Anas, erau perfect vizibile, dar numai pentru cei care circulau în direcția corectă.

Nu era și cazul automobilului Volkswagen Passat, care a lovit obstacolul fără ca șoferul să dea vreun semn că ar fi frânat. Autoturismul a fost distrus complet în zona șoferului, în timp ce fiul său de 9 ani, aflat într-un scaun pentru copii pe bancheta din spate, în partea dreaptă, a fost aproape nevătămat.

Scaunul în care se afla copilul era fixat perfect, iar băiatul purta centura de siguranță, lucru care l-a salvat de la o moarte aproape sigură. Pentru tatăl său, în vârstă de 34 de ani, însă, având în vedere violența accidentului, nu a mai existat nicio șansă de supraviețuire în momentul impactului.

Filmul tragediei

Iniţial, în mașină se aflau trei persoane, însă o ceartă între victimă și soția sa a schimbat complet cursul acelei zile și a transformat-o într-o tragedie.

Anatoli Frolov și-a obligat soția să coboare din mașină la intersecția către San Teodoro și a lăsat-o acolo. Apoi și-a continuat drumul împreună cu copilul, intenționând să se întoarcă acasă, la Olbia.

Poate din cauza agitației, poate pentru că se abătuse de la traseul inițial tocmai pentru a-și lăsa soția să coboare, șoferul a intrat pe drumul 131 DCN convins că se îndrepta către Olbia.

După ce mașina a intrat pe acel drum, sistemul de navigație i-a semnalat însă eroarea de traseu și i-a cerut să întoarcă pentru a ajunge în direcția corectă.

Ajuns la ieșirea către Agrustos, Anatoli Frolov a făcut manevra, fiind convins că se îndrepta în sfârșit către Olbia. În realitate, circula pe contrasens, pe partea greșită a șoselei.

Nu a întâlnit alte mașini și și-a continuat drumul până în momentul în care bariera i-a apărut în față, cu doar o clipă înainte de impact. A fost sfârșitul pentru șofer.

Copilul a ieşit din maşină şi i-a aşteptat pe salvatori

În ciuda şocului din cauza impactului violent, dar şi de a-şi vedea tatăl mort, băiatul de 9 ani și-a desfăcut centura de siguranță și a făcut câțiva pași, apoi s-a așezat și a așteptat cuminte sosirea echipelor de intervenție, în fața mormanului de fiare și lângă tatăl său, care nu mai mișca.

Băiatul a fost transportat ulterior la spitalul din Olbia pentru a se verifica dacă suferise traumatisme și, mai ales, pentru a primi sprijinul psihologic de care avea nevoie.

De cealaltă parte, mama reușise să se întoarcă la Olbia. După ce fusese lăsată pe marginea drumului de soțul ei, găsise o mașină care să o ducă acasă, cu ajutorul unor șoferi care treceau prin zonă.

Când a deschis ușa locuinței, credea că soțul și copilul se aflau în pat sau, în orice caz, în casă. Nu i-a găsit și a început să înțeleagă că noaptea se încheiase în cel mai tragic mod posibil.

Iar cel mai urât coşmar avea să se adeverească. Pentru Anatoli a fost ultimul drum spre casă.

Strângere de fonduri pentru înmormântare

Comunitatea ucraineană din Olbia s-a mobilizat imediat pentru a o ajuta pe soția bărbatului decedat.

Cei doi lucrau împreună într-un magazin specializat în produse provenite din Europa de Est. După programul de la magazin, bărbatul mergea la un al doilea loc de muncă, într-un restaurant situat pe malul mării.

Apropiații familiei au lansat o strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile de înmormântare.