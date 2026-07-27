Tânăra de 18 ani, care a fost adusă de la Spitalul de boli infecțioase din Craiova, în capitală, cu un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne, este în continuare în stare critică. Fata este acum la Spitalul Floreasca, iar ca să fie transferată la București, medicii au montat un aparat vital care preia funcția plămânilor până la vindecarea acestora.

Este o premieră, pentru că a fost prima dată când sistemul a fost folosit într-un elicopter.

În acest moment, fata de 18 ani este în continuare internată pe secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. În continuare se face acest tratament cu ECMO. Medicii spuneau că au văzut progrese față de ziua de ieri. Sunt mai bine de 35 de ore de când acest ECMO îi liniștește corpul tinerei.

Lasă organele din corp să se odihnească, ca acel aparat să facă toată treaba corpului, cât fata este în continuare intubată. În acest moment, am vorbit cu medicii și spun că prognosticul este încă rezervat. Au șanse și speră că corpul tânăr al fetei îi va salva viața.

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Cum au preluat medicii cazul fetei

O misiune complicată contra cronometru. O tineră de 18 ani în stare gravă, intubată, care trebuia adusă de la Craiova în capitală. O întreagă echipă a fost chemată de acasă pentru a o putea salva. În helicopterul Blackhawk au urcat trei medici, unul de urgență, unul specializat în terapie intensivă și unul pe chirurgie cardiovasculară. Toți instruiți anterior în Germania. Pentru a o menține în viață, i-au montat pacientei un aparat vital, care se numește ECMO și preia funcția plămânilor până la vindecarea acestora. Este pentru prima dată când acest sistem a fost montat de medicii de la Floreasca, în afara spitalului în care lucrează. Suferă de bronchopneumonie pentru substituția funcției respiratorii.