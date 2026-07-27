România expulzează un nou diplomat rus după convocarea ambasadorului Federației Ruse la MAE. Autoritățile române i-au prezentat fragmente din dronele doborâte, despre care ancheta a stabilit că sunt de proveniență rusească.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat luni, 27 iulie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, la dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie.

Potrivit MAE, convocarea reprezintă un răspuns ferm la incidentele în care Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat pe teritoriul național.

În cadrul întrevederii, diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale uneia dintre dronele distruse pe teritoriul României. Conform autorităților române, investigațiile desfășurate de Parchet au confirmat oficial că respectivele componente sunt de proveniență rusească.

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Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au transmis un protest ferm față de ceea ce au calificat drept acțiuni ilegale și iresponsabile și au subliniat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru aceste incidente și pentru deteriorarea climatului de securitate din regiune.

"Este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene", se arată în comunicatul MAE.

Un nou diplomat rus, declarat persona non grata

În cadrul întâlnirii, ambasadorului Federației Ruse i-a fost înmânată o notă verbală prin care autoritățile române au notificat declararea ca inacceptabil a unui membru al misiunii diplomatice ruse la București. Diplomatul vizat are obligația de a părăsi teritoriul României în termen de 5 zile.

Ambasadorul României la Moscova, chemat la consultări

Totodată, MAE a anunțat că ambasadorul României în Federația Rusă a fost rechemat la București pentru consultări, în contextul escaladării tensiunilor generate de încălcările repetate ale spațiului aerian românesc.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că România își va coordona în continuare răspunsul împreună cu aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană și că rămâne angajată să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi.