Cu Sănătatea pe butuci, o grevă generală e tot ce ne mai lipsea! De mâine, România intră în unul dintre cele mai tensionate momente pentru sistemul public de sănătate din ultimii ani. Începe greva generală, anunţată deja de sindicalişti, după nemulţumirile acumulate în spitale, de la lipsa de personal până la condiţiile de muncă, finanţarea insuficientă şi legea salarizării. Cu măsuri luate de Guvern pe ultima sută de metri, cele mai grave consecinţe le vor resimţi tot pacienţii. Peste 500 de spitale din toată ţara sunt afectate.

Mâine dimineaţă, la ora 07:00, în anumite spitale, în altele la ora 08:00, va începe greva generală pe termen nemilitat. Practic, va lucra în fiecare spital o treime din personalul mediu, adică asistenţi, şi auxiliar, brancadieri şi infirmiere. S-au alăturat acestui proteste şi câteva sute de medici.

Ce trebuie să ştie pacienţii

Indiferent dacă vor participa efectiv la protest sau nu, medicii vor fi automat în grevă din moment ce asistentele şi infirmierele nu lucrează. Astfel, multe dintre intervenţiile chirurgicale vor fi amânate. Pacienţii trebuie să ştie că de mâine încolo s-ar putea trezi, în anumite spitale, cu programări amânate, operaţii amânate sau cu anumite proceduri amânate pentru zilele următoare.

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Memebrii Sanitas susţin că pacienţii nu vor fi afectaţi, în sensul că vor fi acoperite toate urgenţele. S-a ajuns la această formă de protest pentru că sindicatele din Sănătate nu au fost chemate la negocieri în ceea ce priveşte noul proiect de lege al salarizării. Oamenii sunt nemulţumiţi din cauza veniturilor şi din cauza posturilor blocate din sistemul medical. O astfel de grevă generală nu a mai fost din iunie 2016.