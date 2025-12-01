Live Video Parada de 1 Decembrie a început. 3.000 de militari la Arcul de Triumf. Mesajele liderilor străini
La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! Trăim o zi istorică, astăzi se împlinesc 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamală Română, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la care s-au alăturat militari străini, vor defila pe sub Arcul de Triumf. Parada militară din Bucureşti poate fi urmărită LIVE pe site-ul Observatornews.ro şi pe pagina noastră de Facebook.
01.12.2025, 11:18Parada militară debutează cu intonarea Imnului Național
01.12.2025, 11:14Momentul în care Nicuşor Dan salută Garda de Onoare
01.12.2025, 11:00Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la parada de Ziua Naţională a României
01.12.2025, 10:58Mesajul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti
01.12.2025, 10:49Liderii politici care asistă la parada de 1 Decembrie
01.12.2025, 10:46LIVE VIDEO Parada militară de 1 Decembrie
01.12.2025, 10:19Spectacolul aviatic ar putea fi anulat
01.12.2025, 10:13Incident la Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat "Marş la Moscova!" lui Călin Georgescu
01.12.2025, 10:13Bolojan: Ziua Națională ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine
01.12.2025, 10:10Batalionul multinaţional NATO de la Cincu, mesaj pentru România de Ziua Naţională
01.12.2025, 10:09Ambasadorul Franţei: "Celebrăm şi un parcurs comun marcat de prietenie şi respect reciproc"
01.12.2025, 10:02Maia Sandu, preşedintele R. Moldova, mesaj pentru români de 1 Decembrie
01.12.2025, 09:58Artist din Hunedoara, urare unică de Ziua Naţională a României
01.12.2025, 09:51Preşedintele AUR, George Simion, în marş spre cetatea Alba Iulia
01.12.2025, 09:40Grindeanu, de Ziua Naţională: "La mulți ani tuturor românilor care cred în viitorul acestei ţări!"
01.12.2025, 09:36Zelenski i-a mulţumit personal lui Nicuşor Dan pentru sprijin şi a urat "La mulţi ani" României de 1 Decembrie
01.12.2025, 09:35Mesajul ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, de Ziua Națională
01.12.2025, 08:38Mesajul lui Marco Rubio pentru România de Ziua Naţională
01.12.2025, 08:36Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale
01.12.2025, 08:25107 ani de la Marea Unire
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a ajuns la parada care are loc în zona Arcului de Triumf. Potrivit surselor Observator, acesta nu le-a strâns mâna lui Sorin Grindeanu și nici lui Traian Băsescu. În schimb, Nicușor Dan i-a strâns mâna premierului Ilie Bolojan.
Mesajul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti
"Astăzi, de Ziua Națională a României , ambasadorul nostru, Giles Portman, transmite cele mai calde urări tuturor românilor.
Într-o lume plină de provocări, rămânem alături de voi, parteneri și prieteni, cu dorința sinceră de a construi împreună un viitor sigur și prosper.
Tuturor românilor, oriunde v-ați afla, în România, în Regatul Unit, sau în orice alt colț al lumii, vă dorim o zi plină de bucurie, mândrie și speranță.
La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!" a transmis Ambasada Marii Britanii la Bucureşti.
Liderii politici care asistă la parada de 1 Decembrie
În tribuna oficială se află membri ai Guvernului: premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu şi Marian Neacşu, miniştrii Alexandru Rogobete, Oana Ţoiu, Ciprian Şerban, Radu Miruţă, Cătălin Predoiu - , fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, judecători ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai corpului diplomatic.
Spectacolul aviatic ar putea fi anulat
Potrivit surselor Observator, există șanse mari ca show-ul aviatic de Ziua Națională a României să fie anulat din cauza vremii nefavorabile. Decizia oficială va fi anunțată la ora 10:30.
Incident la Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat "Marş la Moscova!" lui Călin Georgescu
Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii. Un bărbat s-a apropiat de cei care îl aplaudau şi a strigat: Marş la Moscova! Simpatizanţii au strigat: Sunteţi preşedinte! şi "Călin, te iubim!".
Călin Georgescu a ajuns cu întârziere, luni, la Monumentul Unirii, unde anunţase pe pagina de socializare că se va întâlni cu simpatizanţii săi. El nu a făcut declaraţii, fiind flancat de mai mulţi bodyguarzi. Un bărbat s-a apropiat de mulţime şi a strigat: "Marş la Moscova!".
"Vă păcăleşte şi vă manipulează"
El a fost bruscat de simpatizanţii lui Georgescu, aceştia acuzându-l că este instigator şi cerându-i să părăsească zona. "Vă păcăleşte şi vă manipulează", le-a spus el celor care îl aşteptau pe Călin Georgescu. Călin Georgescu a susţinut un discurs.
"1 decembrie 1918 este reîntregirea fiinţei noastre şi nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăţi istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie ci să devină, din nou, o istorie vie”. ”Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere, sunt cutremurat să văd că oamenii aşteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebui să fie Ziua naţională. Sufletul şi sufletul românesc în special nu este de vânzare. Suntem datori să păstrăm vie clipa, că naţiunea română a stat dreaptă în faţa istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini şi să înţelegem odată pentru totdeauna că fără Isus Hristos nu putem face nimic. Luptaţi să deveniţi conştienţi, lăsaţi nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de ziua naţională", a mai spus Georgescu.
Mulţimea a strigat: "Sunteţi preşedinte", "Unitate naţională!", "România, trezeşte-te!", "Călin, te iubim!".
Bolojan: Ziua Națională ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine
Ziua Națională ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan cu prilejul zilei de 1 Decembrie.
"Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial și e o lecție permanentă de solidaritate românească. 1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine. Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun", a transmis premierul, conform unui comunicat de presă transmis de Guvern.
Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională, adaugă șeful Guvernului. "Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte. De aceea, fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism. Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună. La mulți ani, România! La mulți ani, români - din țară și din diaspora!", se mai arată în mesajul premierului Bolojan.
Batalionul multinaţional NATO de la Cincu, mesaj pentru România de Ziua Naţională
Ambasadorul Franţei: "Celebrăm şi un parcurs comun marcat de prietenie şi respect reciproc"
Ambasadorul Franţei, Nicolas Warnery, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a României în care subliniază parcursul comun marcat de prietenie şi respect reciproc.
"Dragi prieteni români, cu mare plăcere, în numele Franţei, vă adresez azi un mesaj călduros cu ocazia Zilei Naţionale a României. Celebrăm şi un parcurs comun marcat de prietenie şi respect reciproc. În domeniul apărării, cooperarea noastră este mai solidă ca niciodată. Franţa este mândră să fie naţiune cadru a grupului tactic NATO din România", a spus diplomatul în mesajul video publicat pe Facebook.
El a vorbit şi de succesul exerciţiului militar 'Dacian Fall', care a demonstrat că 'putem acţiona împreună'.
"Azi mă aflu în faţa tabloului celebru 'La Blouse Roumaine', de Henri Matisse, adus de la Centre Pompidou. Acest tablou este un simbol şi un omagiu adus culturii şi tradiţiilor româneşti. Vă invit să veniţi la muzeu (Muzeul Naţional de Artă al României - n.r.) să îl admiraţi. La mulţi ani, România!", a mai transmis ambasadorul Franţei.
Maia Sandu, preşedintele R. Moldova, mesaj pentru români de 1 Decembrie
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a României, subliniind importanţa momentului istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român. Şefa statului vecin avertizează, într-o postare pe Facebook, că aceste valori sunt, în prezent, "ameninţate mai mult ca oricând".
În contextul internaţional complicat, Maia Sandu afirmă că generaţiile de astăzi au responsabilitatea de a onora prin acţiuni eforturile şi sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Ea îndeamnă la apărarea acestei moşteniri, pentru a asigura copiilor şi nepoţilor un spaţiu românesc în care să poată trăi liber, demn şi cu respect pentru valorile naţionale.
Mesajul preşedintei se încheie cu urarea: "La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor românilor!".
Artist din Hunedoara, urare unică de Ziua Naţională a României
Artistul Paul Șerban, din Valea Jiului, a realizat harta României pe zăpadă.
Preşedintele AUR, George Simion, în marş spre cetatea Alba Iulia
Preşedintele AUR George Simion s-a întâlnit luni cu cu simpatizanţi, alături de care a plecat în marş spre cetatea Alba Iulia. "Acolo ne vom întâni toţi patrioţii", a spus el întrebat dacă se va întâlni cu Călin Georgescu. El a spus că nu va participa la ceremoniile oficiale.
Simion s-a fotografiat cu unii dintre cei prezenţi şi a dat mâna cu simpatizanţii, al căror număr l-a estimat la 10 - 11.000.
Coloana condusă de liderul AUR a pornit în marş, participanţii scandând: "Trăiască Molodova, Ardealul şi Ţara Românească!" şi "Simion! Simion!".
Călin Georgescu şi-a chemat susţinătorii la ora 9.00 la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina.
Grindeanu, de Ziua Naţională: "La mulți ani tuturor românilor care cred în viitorul acestei ţări!"
"1 Decembrie este ziua în care România își privește cu demnitate trecutul și cu încredere viitorul. Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii își unesc forțele, pot schimba destinul unei națiuni", transmite Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, într-un mesaj pe Facebook cu ocazia Zilei Naţionale.
Președintele Camerei Deputaților spune că astăzi avem datoria să ducem mai departe această lecție: "să facem din România o țară modernă, respectată și puternică".
"Moștenirea noastră istorică se transformă, astfel, în responsabilitatea fiecărui român de a construi o țară în care copiii noștri să aibă șansa de a-și împlini visurile aici, acasă. Iar pentru asta trebuie să adunăm energia fiecărui om care muncește, visează și iubește această țară. De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului națiunii noastre", mai spune președintele PSD.
Sorin Grindeanu a transmis "La mulți ani, România!” și "La mulți ani tuturor românilor care cred în puterea unității și în viitorul acestei țări!".
Zelenski i-a mulţumit personal lui Nicuşor Dan pentru sprijin şi a urat "La mulţi ani" României de 1 Decembrie
Președintele Ucrainei Volodmir Zelenski a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, de Ziua Națională a României, potrivit Mediafax. Zelenski mulțumește conducerii de la Cotroceni pentru "poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei".
"În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României. Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO", a transmis Zelenski.
Mesajul ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, de Ziua Națională
Şi ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a României.
"1 Decembrie, Ziua Națională a României, a tuturor cetățenilor români, adună în jurul Tricolorului pe toți românii, indiferent unde s-ar afla în lume.
Ziua Națională este o zi a demnității naționale, o zi în care suntem toți uniți de respectul față de înaintașii care au făurit și apărat Țara, uniți și solidari în datoria față de generațiile viitoare, uniți de dorința firească pentru libertate, independență, suveranitate, respect și demnitate pentru țara noastră, România.
Istoria ne-a arătat că ori de câte ori românii s-au unit pentru un ideal și un obiectiv înalt, Țara a ieșit din orice încercare, Țara a devenit puternică, Țara a prosperat.
Lumea se schimbă într-un mod accelerat și profund. Ordinea Mondială postbelică și post Războiul Rece este dramatic pusă la încercare.Sunt vremuri în care trebuie să ne prospectăm viitorul cu luciditate, tărie națională de caracter și inteligență politică. Sunt vremuri în care rutina a dispărut din geopolitică. Sunt vremuri în care trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul Țării, bazându-ne în primul rând pe noi înșine, pe soluțiile și efortul național, alături, desigur, de partenerii noștri din UE și NATO.
Mai mult decât oricând în ultimii 35 de ani, trebuie să fim uniți, să nu permitem nimănui să ne dezbine în interior, să păstrăm valorile noastre fundamentale, democrație, libertate, suveranitate, independență, solidaritate, demnitate. Aceasta înseamnă o muncă inteligentă pentru modernizarea societății, a statului și a economiei noastre.
Înseamnă o muncă inteligentă pentru a reconecta toate energiile naționale la obiectivele de Țară, pentru a stimula valorile să își asume responsabilitățile și prin meritocrație să conducă Țara și să o mențină sigură și prosperă.
Depinde în primul rând de noi, depinde de puterea pe care o avem să așezăm la baza planurilor noastre și a oricăror acțiuni, mari sau mici, adevărul și dreptatea, ambiția și solidaritatea.
Sunt convins că și noi, generațiile prezente, ne vom ridica la înălțimea propriilor așteptări și că acestea vor servi România și generațiile viitoare în mod magistral.
Peste umărul nostru, al tuturor, privesc Sfinții și Eroii Neamului Românesc și nu avem decât o singură opțiune: de a reuși, de a dezvolta Țara și de a-i asigura în Lume un loc binemeritat prin Istoria Națională și eforturile noastre proprii de a ne realiza năzuințele democratice, pașnice și generoase.
La mulți ani tuturor românilor! La mulți ani România!"
Mesajul lui Marco Rubio pentru România de Ziua Naţională
"În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naţionale. Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare, construit pe interese strategice comune în domeniul securităţii, cooperării energetice şi comerţului", afirmă Rubio în mesajul transmis luni, cu ocazia Zilei Naţionale a României.
El îşi exprimă aprecierea faţă de leadershipul regional al României şi încurajează rolul continuu al României în promovarea stabilităţii în regiunea Mării Negre. "Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele creşterii prosperităţii în anii ce vor urma. Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor noastre naţiuni", conchide Rubio.
Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale
"Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942", scrie preşedintele pe X.
Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.— Nicușor Dan
La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a… pic.twitter.com/u5miaK6sm2
În opinia sa, curajul, sacrificiul şi demnitatea cu care şi-a servit patria sunt lecţii care ne obligă să ne plecăm cu respect în faţa sa, scrie News.ro.
"Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului", precizează Nicuşor Dan.
107 ani de la Marea Unire
Peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziţie statică, şi 45 de aeronave, vor participa la eveniment.
Potrivit MApN, la parada militară vor defila şi 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.
Totodată, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Naţional, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiţiei militare de Ziua Naţională.
Expoziţie tehnică militară în zona Arcului de Triumf
În zona Arcului de Triumf din Bucureşti va fi amplasată o expoziţie de tehnică militară aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.
Pe 1 Decembrie, Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz.
Pe întreg teritoriul ţării, reprezentanţii Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii militare şi religioase.
Militarii aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni externe vor participa la ceremonii şi activităţi specifice organizate cu ocazia Zilei Naţionale.
107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România
La 1 Decembrie 2025 se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.
În 1990, la 27 iulie, Parlamentul a hotărât ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua Naţională a României.