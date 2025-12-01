Incident la Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat "Marş la Moscova!" lui Călin Georgescu

Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii. Un bărbat s-a apropiat de cei care îl aplaudau şi a strigat: Marş la Moscova! Simpatizanţii au strigat: Sunteţi preşedinte! şi "Călin, te iubim!".

Călin Georgescu a ajuns cu întârziere, luni, la Monumentul Unirii, unde anunţase pe pagina de socializare că se va întâlni cu simpatizanţii săi. El nu a făcut declaraţii, fiind flancat de mai mulţi bodyguarzi. Un bărbat s-a apropiat de mulţime şi a strigat: "Marş la Moscova!".

"Vă păcăleşte şi vă manipulează"

El a fost bruscat de simpatizanţii lui Georgescu, aceştia acuzându-l că este instigator şi cerându-i să părăsească zona. "Vă păcăleşte şi vă manipulează", le-a spus el celor care îl aşteptau pe Călin Georgescu. Călin Georgescu a susţinut un discurs.

"1 decembrie 1918 este reîntregirea fiinţei noastre şi nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăţi istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie ci să devină, din nou, o istorie vie”. ”Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere, sunt cutremurat să văd că oamenii aşteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebui să fie Ziua naţională. Sufletul şi sufletul românesc în special nu este de vânzare. Suntem datori să păstrăm vie clipa, că naţiunea română a stat dreaptă în faţa istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini şi să înţelegem odată pentru totdeauna că fără Isus Hristos nu putem face nimic. Luptaţi să deveniţi conştienţi, lăsaţi nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de ziua naţională", a mai spus Georgescu.

Mulţimea a strigat: "Sunteţi preşedinte", "Unitate naţională!", "România, trezeşte-te!", "Călin, te iubim!".