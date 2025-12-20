O depăşire riscantă a distrus o familie, în Bacău. Doi soţi de 25 şi 27 de ani au murit nevinovaţi, aseară, în urma unui accident rutier teribil. Un şofer a încercat o depăşire în viteză şi s-a izbit frontal de maşina victimelor. Martorii spun că femeia moartă era însărcinată.

S-a întâmplat pe o şosea din Moineşti, în judeţul Bacău, chiar în dreptul bisericii din localitate. Un şofer de 32 de ani nu s-a asigurat când a intrat în depăşire şi a zdrobit în impact o altă maşină care circula din sens opus. Mai multe echipaje de prim ajutor au ajuns de urgenţă la locul accidentului.

Moartea celor doi a distrus o familie şi a îndoliat o comunitate

"Din impact, din păcate, a rezultat decesul conducătorului auto de 25 de ani şi a pasagerei de 27 de ani", a declarat Cătălina Creţu, purtător de cuvânt IPJ Bacău. Martorii spun că tânăra era însărcinată. Moartea celor doi a distrus o familie şi a îndoliat o comunitate. Sute de mesaje de condoleanțe au fost transmise în mediul online. Şoferul care a produs tragedia a fost şi el rănit şi a ajuns la spital.

Articolul continuă după reclamă

"Un bărbat conştient în vârstă de aproximativ 32 de ani era încarcerat. A fost transferat şi predat echipajului SAJ", a declarat Ancuţa Socaci, purtător de cuvânt ISU Bacău. Potrivit testelor, bărbatul nu consumase alcool, însă martorii spun că avea viteză. "Păi avea 200, impactul a făcut 400. Că la impact se dublează. De asta a rupt-o. Avea 200 la impact", spune un martor. Poliţia investighează acum cazul pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰