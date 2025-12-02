Tradiţiile vechi şi obiceiurile noi s-au împletit din nou de Ziua Naţională. La Constanţa, mai multi tineri au dus steagul României în apa rece a mării, iar în Bucovina s-a sărbătorit în port popular şi în faţa meselor pline. Turiştii de la munte au avut parte de o surpriză neaşteptată. La cote înalte a nins suficient cât pentru o bulgăreală, o tură cu sania şi multe poze spectaculoase.

În costume populare, cu mese îmbelşugate şi hore tradiţionale. Aşa au petrecut Ziua Naţională turiştii în Bucovina.

"I-am întâmpinat cu bucate alese tradiţionale, cu muzică, cu ţuică fiartă, cu un vin fiert.", a spus Mirela Coca, gazdă.

"Aici avem jumări tradiţioanale, păstrăv în cetină, afumat, aici avem caş de oaie, mai departe zacuscă cu hribi, chiscă tradiţională, şorici, cârnaţi de casă.", spune Mircea Andrei, bucătar.

"Noi suntem din Craiova şi am lăsat târgul din Craiova pentru Bucovina. Se sărbătoreşte diferit de zona noastră aici.", declară o femeie.

"În Bucovina, portul popular este cea mai de preţ haină în zi de sărbătoare. De Ziua Naţională, turiştii care au trecut prin Voroneţ au putut îmbrăca straie populare şi pleca acasă cu amintiri autentice.", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

"Să facem nişte poze, costum este de aici, tradiţional şi am zis să rămânem cu nişte amintiri.", adaugă o femeie.

Turiștii pe care Ziua Națională i-a prins la munte s-au bucurat de zăpadă.

"Aşa arată Ziua Naţională la peste 2 mii de metri altitudine în masivul Bucegi. Zero grade celsius, zăpadă cât să ne putem bucura de prima zi de iarnă din calendar şi vizibilitate cât să putem vedea tot ce este frumos de jur împrejur, aici, în zona montană înaltă.", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Reporter: Cum aţi decis să petreceţi Ziua Naţională?

Turist: La înălţime, coborâm şi la paradă.

Reporter: Cum vi se pare zăpada?

Turist: Excepţională acum, în momentul de faţă, pentru a sărbători 1 Decembrie, Ziua Naţională a României.

Iar administratorii domeniului schiabil fac pregătiri pentru deschiderea pârtiilor.

"Ne pregătim să producem zăpadă artificială. Sperăm ca într-o săptămână, două săptămâni, în funcţie de prognoza meteo, să putem veni cu veşti bune.", a spus Maria Floricică, director Transport Urban Sinaia.

În Constanţa, câţiva localnici au făcut deja o tradiţie din a face baie în apa mării de 1 Decembrie. Printre ei, şi Vladimir, un băieţel curajos de 6 ani.

"Dacă tot steagul României este dus pe culmile ţării, am zis să fie şi în mare.", a adăugat Ferudin Salim, iniţiatorul tradiţiei.

"E deja tradiţie în Constanţa ca marile sărbători să le sărbătorim cu bărbaţii aici în apa mării.", spune un localnic.

7-8 grade Celsius au fost în aer, iar apa a avut 10 grade. Curajoşilor din apă li s-au alăturat şi câţiva sportivi, care au ieșit cu caiacele.

