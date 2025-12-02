Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video România, în straie de sărbătoare de Ziua Naţională: tradiții, zăpadă și baie în Marea Neagră

Tradiţiile vechi şi obiceiurile noi s-au împletit din nou de Ziua Naţională. La Constanţa, mai multi tineri au dus steagul României în apa rece a mării, iar în Bucovina s-a sărbătorit în port popular şi în faţa meselor pline. Turiştii de la munte au avut parte de o surpriză neaşteptată. La cote înalte a nins suficient cât pentru o bulgăreală, o tură cu sania şi multe poze spectaculoase.  

de Angela Bertea

la 02.12.2025 , 10:06

În costume populare, cu mese îmbelşugate şi hore tradiţionale. Aşa au petrecut Ziua Naţională turiştii în Bucovina. 

"I-am întâmpinat cu bucate alese tradiţionale, cu muzică, cu ţuică fiartă, cu un vin fiert.", a spus Mirela Coca, gazdă

"Aici avem jumări tradiţioanale, păstrăv în cetină, afumat, aici avem caş de oaie, mai departe zacuscă cu hribi, chiscă tradiţională, şorici, cârnaţi de casă.", spune Mircea Andrei, bucătar

Articolul continuă după reclamă

"Noi suntem din Craiova şi am lăsat târgul din Craiova pentru Bucovina. Se sărbătoreşte diferit de zona noastră aici.", declară o femeie. 

"În Bucovina, portul popular este cea mai de preţ haină în zi de sărbătoare. De Ziua Naţională, turiştii care au trecut prin Voroneţ au putut îmbrăca straie populare şi pleca acasă cu amintiri autentice.", a transmis Angela Bertea, reporter Observator

"Să facem nişte poze, costum este de aici, tradiţional şi am zis să rămânem cu nişte amintiri.", adaugă o femeie. 

Turiștii pe care Ziua Națională i-a prins la munte s-au bucurat de zăpadă.

"Aşa arată Ziua Naţională la peste 2 mii de metri altitudine în masivul Bucegi. Zero grade celsius, zăpadă cât să ne putem bucura de prima zi de iarnă din calendar şi vizibilitate cât să putem vedea tot ce este frumos de jur împrejur, aici, în zona montană înaltă.", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator

Reporter: Cum aţi decis să petreceţi Ziua Naţională?

Turist: La înălţime, coborâm şi la paradă.

Reporter: Cum vi se pare zăpada?

Turist: Excepţională acum, în momentul de faţă, pentru a sărbători 1 Decembrie, Ziua Naţională a României.

Iar administratorii domeniului schiabil fac pregătiri pentru deschiderea pârtiilor.

"Ne pregătim să producem zăpadă artificială. Sperăm ca într-o săptămână, două săptămâni, în funcţie de prognoza meteo, să putem veni cu veşti bune.", a spus Maria Floricică, director Transport Urban Sinaia.

În Constanţa, câţiva localnici au făcut deja o tradiţie din a face baie în apa mării de 1 Decembrie. Printre ei, şi Vladimir, un băieţel curajos de 6 ani.

"Dacă tot steagul României este dus pe culmile ţării, am zis să fie şi în mare.", a adăugat Ferudin Salim, iniţiatorul tradiţiei

"E deja tradiţie în Constanţa ca marile sărbători să le sărbătorim cu bărbaţii aici în apa mării.", spune un localnic

7-8 grade Celsius au fost în aer, iar apa a avut 10 grade. Curajoşilor din apă li s-au alăturat şi câţiva sportivi, care au ieșit cu caiacele.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

1 decembrie ziua nationala traditii obiceiuri
Înapoi la Homepage
Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici
Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat
Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan?
Observator » Ştiri sociale » România, în straie de sărbătoare de Ziua Naţională: tradiții, zăpadă și baie în Marea Neagră