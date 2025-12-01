Reacţia primarului din Alba Iulia după incidentele de la paradă: organizatorii nu vor mai primi aprobări

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a reacționat luni, după ce mai multe persoane au huiduit de mai multe ori în timpul evenimentelor organizate în oraș cu ocazia Zilei Naționale. Edilul a spus că organizatorii unor manifestaţii nu vor mai primi pe viitor aprobări.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, spune că persoanele care au huiduit în mai multe momente din timpul ceremoniilor desfășurate cu ocazia Zilei Naționale nu sunt localnicii, ci persoane "aduse, se va vedea de către cine".

Edilul a mai spus că organizatorii adunărilor publice din acest an nu vor mai primi avize

"Sunt convins că nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că cei de la Alba Iulia întotdeauna au făcut Ziua Națională cu decență, cu unitate, cu empatie față de ceilalți. Ne pare rău că astfel de elemente care au venit din afara orașului aduși, și vom vedea de către cine, au stricat puțin acest ceremonial care s-a desfășurat totuși impecabil din punct de vedere al paradei militare", a declarat Pleșa pentru ziarulunirea.ro.

Edilul a mai spus că organizatorii adunărilor publice din acest an nu vor mai primi avize pentru astfel de evenimente de Ziua Naţională în Alba Iulia. "Am promis și mă voi ține de cuvânt: cei care nu au respectat ceea ce le-am noi spus prin legea 60 și erau obligați să respecte la manifestări, organizatorii nu vor mai primi de Ziua Națională aprobare să facă manifestări. E păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli sau chestii de acest fel de la o minoritate care, cred eu, că ar trebui să se rușineze pentru că de Ziua Națională are astfel de manifestări. Respect democrația, respect libera exprimare, dar trebuie să existe o decență", a mai spus Pleșa pentru sursa citată.

Huiduieli în Alba Iulia, de Ziua Națională

Luni, de Ziua Națională, la Alba Iulia au fost organizate evenimente separate publice la care au participat susţinători ai AUR, simpatizanţi ai S.O.S. România, dar şi fani ai lui Călin Georgescu.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit când a primit onorul la Alba Iulia, de Ziua Națională a României. Mulțimea a strigat "Demisia", însă strigătele au fost acoperite de fanfara militară care a intonat Imnul Național. De asemenea, în momentul în care a fost anunțată depunerea unei coroane de flori din partea președintelui României, "Excelența Sa, domnul Nicușor Dan", o parte a mulțimii a început să huiduie.

