AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului

Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului, a anunţat că, în primele luni ale anului viitor, AmCham Romania va desfăşura o misiune economică în Statele Unite, cu scopul de a promova oportunităţile de investiţii disponibile în România.

"Este nevoie de dialogul dintre Guvern şi mediul de afaceri pentru că acest demers de atragere a investitorilor este unul comun. AmCham şi celelalte organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri au nevoie de o relaţie instituţională corectă şi aceasta trebuie să se întâmple prin ARICE (Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ exterior). Din păcate, aceasta nu este funcţională pe deplin pentru că nu are un preşedinte numit de un an de zile. Aceasta ar fi prima condiţie pentru revitalizarea acestei Agenţii", a scris Radu Oprea într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că a vorbit despre măsurile de relansare economică propuse de PSD în contextul atragerii investitorilor şi a dat ca exemplu creditul fiscal pentru investiţii "greenfield", care va sprijini deopotrivă investitorii străini cât şi autohtoni, arată sursa citată.

