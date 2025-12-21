Antena Meniu Search
x

Curs valutar

AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului

Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului, a anunţat că, în primele luni ale anului viitor, AmCham Romania va desfăşura o misiune economică în Statele Unite, cu scopul de a promova oportunităţile de investiţii disponibile în România.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 12:48
AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului - Hepta

"Este nevoie de dialogul dintre Guvern şi mediul de afaceri pentru că acest demers de atragere a investitorilor este unul comun. AmCham şi celelalte organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri au nevoie de o relaţie instituţională corectă şi aceasta trebuie să se întâmple prin ARICE (Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ exterior). Din păcate, aceasta nu este funcţională pe deplin pentru că nu are un preşedinte numit de un an de zile. Aceasta ar fi prima condiţie pentru revitalizarea acestei Agenţii", a scris Radu Oprea într-o postare pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

El a adăugat că a vorbit despre măsurile de relansare economică propuse de PSD în contextul atragerii investitorilor şi a dat ca exemplu creditul fiscal pentru investiţii "greenfield", care va sprijini deopotrivă investitorii străini cât şi autohtoni, arată sursa citată.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

amcham guvern sua misiune economica
Înapoi la Homepage
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Ştiri politice » AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului