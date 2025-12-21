Doi vârstnici, surprinşi de un incendiu în casa lor din Bistriţa. Bărbatul s-a salvat, femeia a murit

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o locuinţă situată într-o zonă izolată şi greu accesibilă din judeţul Bistriţa Năsăud. Din cauza condiţiilor dificile, pompierii au ajuns cu dificultate la locul incendiului, constatând că un bărbat care locuia în casă a reuşit să se salvzee, însă are arsuri, iar o femeie a murit, fiind surprinsă de flăcări în interiorul locuinţei.

Incendiul a izbucnit duminică dimineaţă la o locuinţă situată într-o zonă montană greu accesibilă, în localitatea Fiad din judeţul Bistriţa Năsăud, informează news.ro.

Bărbatul a suferit arsuri grave

"Autospecialele nu au putut ajunge până la locul producerii incendiului, pompierii fiind nevoiţi să parcurgă pe jos aproximativ un kilometru, de la punctul de acces al autospecialelor până la locuinţă. Din cauza terenului dificil, autospecialele nu au putut fi utilizate în mod direct în procesul de stingere a incendiului", informează ISU Bistriţa Năsăud.

Casa a ars generalizat, iar cei doi locatari ai acesteia nu s-au putut salva. Deşi a reuşit să iasă din imobil, proprietarul case, un bărbat de 77 de ani, a suferit arsuri grave şi a fost preluat de o ambulanţă de terapie intensivă, el fiind intubat. Femeia care locuia în casă, în vârstă de 72 de ani, a fost găsită moartă.

Poliţia a deschis dosar penal şi face cercetări pentru a stabili împrejurările în care a izbucnit focul care a provocat decesul femeii şi rănirea gravă a bărbatului.

