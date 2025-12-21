Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Doi vârstnici, surprinşi de un incendiu în casa lor din Bistriţa. Bărbatul s-a salvat, femeia a murit

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o locuinţă situată într-o zonă izolată şi greu accesibilă din judeţul Bistriţa Năsăud. Din cauza condiţiilor dificile, pompierii au ajuns cu dificultate la locul incendiului, constatând că un bărbat care locuia în casă a reuşit să se salvzee, însă are arsuri, iar o femeie a murit, fiind surprinsă de flăcări în interiorul locuinţei.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 11:25
Doi vârstnici, surprinşi de un incendiu în casa lor din Bistriţa. Bărbatul s-a salvat, femeia a murit - Doi vârstnici, surprinşi de un incendiu în casa lor din Bistriţa. Bărbatul s-a salvat, femeia a murit - ISU Bistriţa Năsăud

Incendiul a izbucnit duminică dimineaţă la o locuinţă situată într-o zonă montană greu accesibilă, în localitatea Fiad din judeţul Bistriţa Năsăud, informează news.ro.

Bărbatul a suferit arsuri grave

"Autospecialele nu au putut ajunge până la locul producerii incendiului, pompierii fiind nevoiţi să parcurgă pe jos aproximativ un kilometru, de la punctul de acces al autospecialelor până la locuinţă. Din cauza terenului dificil, autospecialele nu au putut fi utilizate în mod direct în procesul de stingere a incendiului", informează ISU Bistriţa Năsăud.

Articolul continuă după reclamă

Casa a ars generalizat, iar cei doi locatari ai acesteia nu s-au putut salva. Deşi a reuşit să iasă din imobil, proprietarul case, un bărbat de 77 de ani, a suferit arsuri grave şi a fost preluat de o ambulanţă de terapie intensivă, el fiind intubat. Femeia care locuia în casă, în vârstă de 72 de ani, a fost găsită moartă.

Poliţia a deschis dosar penal şi face cercetări pentru a stabili împrejurările în care a izbucnit focul care a provocat decesul femeii şi rănirea gravă a bărbatului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bistrita incendiu isu pompieri
Înapoi la Homepage
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Evenimente » Doi vârstnici, surprinşi de un incendiu în casa lor din Bistriţa. Bărbatul s-a salvat, femeia a murit