Nu trebuie să fii român ca să iubeşti România. Dar dacă ajungi să o iubeşti, s-ar putea să-ţi doreşti să fii român. Jurnalistul britanic Charlie Ottley a venit la noi în ţară acum 15 ani ca să facă un film. Şi nu a mai plecat. Între timp, a mai făcut zeci de filme, şi-a luat casă lângă Braşov şi a devenit cetăţean român. Acum, românul Charlie Ottley are planuri mari pentru România lui. Vrea să facă din Şirnea o mare atracţie turistică, aşa cum era pe vremea când el nici nu visa să ajungă în România. Iar azi, de 1 decembrie, a organizat acasă o mare petrecere alături de românii lui.

De câţiva ani, asta se întâmplă de 1 decembrie, în casa de la Şirnea a lui Charlie Ottley. Dar anul ăsta e un pic altfel. Charlie sărbătoreşte Ziua Naţională nu doar pentru că iubeşte România, ci pentru că e român, ca noi. Acum, şi în acte. E ocazia perfectă pentru Charlie ca să adune în jurul mesei prieteni, vecin şi să îşi exerseze talentul de bucătar. "Facem un ceaun cu ceapă cu usturoi cu ardei iute. Deci are influenţe foarte mari din gulaşul unguresc, dar e totuşi un ceaun. Pentru Ziua noastră naţională. Pentru ziua noastră naţională", a declarat Charlie Ottley. Aşadar, meniul de sărbătoare e unul tradiţional - porc la ceaun, pălincă şi o gustare sănătoasă.

Nea Doru, omul care i-a dat casă şi l-a învăţat româna

"Iniţial nu aveam de gând să ne oprim în Rădăuţi, dar când am văzut indicatorul mi-am dat seama că aici s-a născut ciorba rădăuţeană am făcut un ocol şi am privilegiul de a fi alături de doamna care a inventt această reţetă", spuneaa Charlie Ottley în documentarul "Flavours of Romania". Şi de atunci, ciorba rădăuţeană e şi în topul preferinţelor lui. Aşa, cu fiecare aromă, cu fiecare gust, România l-a cucerit iremediabil. După ce a trăit în Londra, Los Angeles, Sidney şi Miami, când a ajuns prima dată la noi în ţară, ca să filmeze prima serie Wild Carpathia, i s-a părut că e cel mai frumos loc de pe pământ. Cu cei mai frumoşi oameni de pe pământ. Mai ales, Oana.

"Am primit un telefon de la o prietenă care era tour operator şi mi-a spus, uite, e echipa asta frumoasa de la Travel Chanel si au nevoie de putin ajutor pe zona Branului. Dacă poţi să le recomanzi cazare, un traseu frumos, să filmeze, şi aşa ne-am cunoscut", a declarat Oana. A fost dragoste la prima vedere. Şi nu s-au mai despărţit de atunci. În 2019 au cumpărat casa din Şirnea. De la nea Doru. "Eu l-am adus aici in România. Da, corect. Eu l-am adus în România. L-am întâlnit acolo în deal . Că am casă de vânzare. Aici, eu. A venit, a văzut, am bătut palma, şi ok", a declarat nea Doru.

Să zicem că aici ar mai avea un pic de lucru, măcar la accent. În rest, Charlie s-a integrat perfect în peisaj iar peisajul s-a schimbat şi el, pe alocuri, de când britanicul a decis să se mute de tot aici, în inima Transilvaniei. "Îl iubesc mult. Datorită lui este drumul ăsta aici, el a făcut multe în România. Ar merita să fie preşedinte al statului, la noi. Preşedintele ţării. Şi al ţării şi al satului", a declarat nea Doru. Unele lucruri s-au schimbat - acum au toti şi toaletă în casă, şi duş, şi maşină de spălat. Altele, au rămas la fel. De când sunt împreună, în vârful dealului de la Şirnea, viaţa tuturor e mai bună. Aşa că lăsăm ceaunul la foc domol, supravegheat de la distantă de nea Doru şi plecăm spre sat. Charlie ştie exact la ce poartă să bată atunci când vrea să cumpere slănină, sau ouă, sau brânză.

De când locuieşte la Şirnea, Charlie nu mai mănâncă altceva. E client fidel al producătorilor locali pentru care are un mare respect şi admiraţie. Dar crede că ar merita mai mult. Charlie are deja un plan. Şi pentru prima dată ne vorbeşte despre el. Un punct gastronomic în care să adune tot ce e mai bun, şi la propriu, şi la figurat, în Şirnea. "Vrem să promovăm toate produsele locale și să direcționăm turiștii care vin la noi să meargă să cumpere. Avem aici în sat un centru de călărie și biciclete electrice și ne-am gândit că ar fi frumos să avem pentru turiștii care au băut un pic mai mult, și nu mai pot ajunge cu mașina la pensiunea lor din sat, un cal care îi va duce la locația lor în siguranță. Va fi în primul rând un punct de vizitare în care vom avea o expoziție cu fotografiile vechi și un pub englezesc. Pentru români...Pentru români și pentru englezi! Sperăm să atragem cât mai mulți turiști", a declarat Oana Mihai, partenera lui Charlie.

Iar Şirnea, primul sat turistic al României din perioada comunistă, să îşi recapete farmecul şi statutul de altă dată. Anul viitor, visează să organizeze aici o mare petrecere de Crăciun. Un fel de inima satului, locul unde toată lumea cunoaşte pe toată lumea şi unde oamenii abia aşteaptă să se întâlnească. În mod organizat sau întâmplător. Charlie se simte acum cu tot sufletul unul de-al nostru. E parte din această comunitate care se schimbă de când a venit el aici. Dar şi comunitatea îl schimbă pe el. S-a obişnuit, exact ca oamenii locului, să traiască din puţin, să se bucure de lucruri mărunte şi să aprecieze tot ce îi dă natura. Magia e oriunde ar privi pe fereastră sau în jurul lui, în fiecare din oamenii care i-au intrat în casă şi i-au devenit prieteni pe viaţă.

