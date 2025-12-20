Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de Crăciun

Diana şi George sunt tinerii soţi care au murit în accidentul din Moineşti, judeţul Bacău. Aveau 27, respectiv 25 de an, iar anul viitor urmau să devină părinţi. Nu au mai apucat să se bucure de nimic. Un şofer de 32 de ani, care încerca să facă o depăşire, a intrat direct în ei. Tânăra a murit pe loc, iar bărbatul câteva zeci de minute mai târziu la spital.

Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău

Pentru Diana şi George viaţa în doi abia începea cu adevărat. Urmau să devină părinţi în 2026 şi erau extrem de fericiţi. Se pregăteau să îşi anunţe familiile de Crăciun de vestea minunată. Doar că nu au mai apucat. Un şofer vitezoman le-a răpit bucuria. Diana a murit pe loc, iar George la spital. Accidentul a avut loc în Moineşti, judeţul Bacău, chiar în faţa unei biserici.

Ceasul rău, clipa fatală

Diana era din Dărmăneşti de loc, iar George din Moineşti, acolo unde şi lucrau. Nimic nu anunţa tragedia. Un şofer a încercat o depăşire şi a intrat cu viteză în ei. Femeia însărcinată s-a stins pe loc. Iar soţul ei câteva minute mai târziu la spital. Şoferul vinovat a fost testat, iar rezultatul a fost negativ.

Articolul continuă după reclamă

Alte persoane implicate în accident au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost blocat temporar pentru intervenția echipajelor de salvare și pentru efectuarea cercetărilor. Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Moartea celor doi tineri a lăsat în urmă o familie distrusă și o comunitate în stare de șoc, numeroase mesaje de condoleanțe fiind transmise în mediul online.

“Doamne fereste! Nu ştim nimeni ce moarte avem şi când! Dumnezeu sã-i ierte!”

Ce spun poliţiştii

Un auto condus de un barbat de 32 ani, a efectuat manevra de depasire, intrand in coliziune cu auto care circula din sens opus. In acesta din urmă erau doi soti. Femeia, de 27 ani a fost declarata decedată la fata locului. Barbatul, de 25 ani, a fost transportat la spital unde a fost resuscitat insa in final a fost pronunțat decesul si pentru acesta. Barbatul care a provocat accidentul, nu consumase alcool. Traficul s-a reluat fara restricții.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰