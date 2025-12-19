"Meloni a fost ucigașa". Culisele negocierilor pentru banii rușilor: Cum au fost învinși Merz și Von der Leyen

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au jucat un rol-cheie în eșecul planului Uniunii Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a ajuta economic Ucraina, relatează Financial Times, citând surse din cercurile diplomatice ale UE. Un diplomat european a declarat pentru că "Meloni a fost ucigașa planului". Propunerea a fost întâmpinat cu scepticism în special din partea Italiei și Franței. Dar dacă Emmanuel Macron a fost în mare parte tăcut, poziția Giorgiei Meloni a avut un impact decisiv și "a schimbat starea de spirit" a negocierilor. Complexitatea planului propus de Comisia Europeană i-a speriat chiar și pe liderii statelor membre care susțineau inițial ideea. În loc de folosirea activelor rusești înghețate, liderii UE au decis să acorde Ucrainei 90 de miliarde de euro prin împrumut colectiv. Ungaria, Slovacia și Cehia au refuzat să participe la acest plan, dar nu l-au respins prin veto.

Finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani, prin bani împrumutați de pe piețele financiare și garantați cu bugetul UE (așa-numita datorie colectivă), fără folosirea activelor rusești înghețate (adică banii blocați ai Rusiei în UE), reprezintă o lovitură politică pentru cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Financial Times. Deși au declarat în repetate rânduri că nu există un plan B, până la urmă au fost constrânși să-l accepte.

Filmul negocierilor nocturne de la Bruxelles

Joi noapte, după ora 21:00, cei 27 de lideri ai UE au primit o versiune actualizată a planului susținut de Germania, de a folosi activele rusești înghețate pentru a finanţa Ucraina. Însă complexitatea propunerii i-a îndepărtat chiar și pe liderii care susțineau inițial ideea. "Nu avea nicio șansă să treacă. Ceva atât de tehnic și obscur i-a speriat pe lideri... părea o ambuscadă", a comentat un diplomat european de rang înalt.

A fost momentul în care s-au prăbușit luni de negocieri diplomatice aprinse privind folosirea activelor suverane rusești pentru a ajuta economic Ucraina. Paradoxal, deși propunerile complexe aveau obiectivul de a calma preocupările legale ale Belgiei, unde se află cea mai mare parte a banilor Rusiei, ele i-au făcut, în schimb, pe unii lideri favorabili planului să își schimbe poziția. "Ideea de a folosi activele nu avea oricum o bază clară, dar totul a devenit prea mult", a spus un oficial UE implicat în negocieri.

"Meloni a fost ucigașa"

În sală, președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giorgia Meloni și-au exprimat îndoielile privind șansele ca parlamentele lor să aprobe garanțiile financiare cerute de Belgia pentru a împărți riscul de rambursare a împrumutului. Schimbarea poziției a doi dintre cei mai influenți lideri ai UE a schimbat complet atmosfera. "Meloni a fost ucigașa (planului)", în timp ce Macron a fost mai degrabă tăcut, a declarat un diplomat al UE.

După 17 ore de discuții, liderii au fost de acord să ia un împrumut de 90 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale, garantat cu bugetul comun al Uniunii Europene, adică toate țările UE răspund împreună pentru returnarea banilor.

"A prevalat bunul simț, am reușit să asigurăm resursele necesare, dar am făcut-o cu o soluție solidă din punct de vedere legal și financiar", a declarat Meloni după summit. Cu o zi înainte, ea își exprimase îngrijorarea privind implicațiile legale și financiare pentru Italia în planul privind activele rusești. Macron a spus că împrumutul comun "s-a dovedit a fi cea mai realistă și practică soluție".

Schimbarea de plan a reprezentat o victorie pentru Belgia. Pentru folosirea activelor rusești, premierul belgian Bart De Wever a cerut, timp de mai multe săptămâni, garanții "nelimitate" pentru țara sa, o linie roșie pentru majoritatea celorlalte state membre.

De cealaltă parte, președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că "porcii europeni" care sprijină Kievul vor fi înlăturați de la putere. El a numit orice tentativă de a folosi activele rusești drept "furt". Banca Centrală a Rusiei a intentat deja un proces împotriva Euroclear, organizația de la Bruxelles, unde sunt păstrate aceste active.

Cum a ieşit victorios premierul belgian

În timp ce la summit se discuta bugetul comun al UE, extinderea și Orientul Mijlociu, premierul Belgiei și alți lideri ieșeau și intrau din sală pentru discuții bilaterale și consultări informale. De Wever a avut o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a implorat să accepte folosirea activelor.

"Summitul a fost doar un spectacol secundar. Adevărata acțiune avea loc în afara sălii principale", a comentat o sursă de la Bruxelles pentru FT. De Wever nici nu a mai fost nevoit să cedeze. Când ceilalți 26 de lideri au văzut amploarea garanțiilor juridice și financiare cerute de Belgia, au abandonat planul. "Era clar că era prea complicat", a spus cancelarul german Friedrich Merz, care inițial propusese ideea împrumutului într-un articol de opinie publicat de Financial Times în septembrie.

A fost prezentat rapid un plan B, susținut de Belgia și aliații săi. Ungaria anunțase cu două zile înainte Comisia Europeană că, deși se opune unui împrumut comun pentru Ucraina, ar putea accepta planul, cu condiția ca Budapesta să fie scutită de obligația de rambursare, au declarat doi oficiali UE. A fost o soluție mult mai simplă decât planul A. În jurul orei 1:30, vineri dimineața, liderilor UE le-a fost prezentată o singură pagină de text: UE va împrumuta banii de pe piețele de capital, garantând cu bugetul comun.

Ungaria, Slovacia și Cehia, scutite de la rambursare

Ungaria, Slovacia și Cehia, țări apropiate de Rusia, au fost scutite de obligația de rambursare și astfel a fost înlăturat riscul de a se opune prin veto. A fost nevoie de doar o oră de discuții pentru ca liderii să fie de acord, în unanimitate, cu planul B. Ca o concesie pentru Merz, statele membre au acceptat să "continue să analizeze" posibilitatea de a lega activele rusești de împrumut, dacă Moscova va refuza să plătească reparații de război Ucrainei. "Am găsit o cale de a construi o punte între cele două modele. Preferam soluția anterioară întâlnirii, dar cred că aceasta este destul de bună", a spus premierul danez Mette Frederiksen.

De Wever, un naționalist flamand care a unit Belgia în jurul poziției sale intransigente, a devenit câștigătorul neașteptat, reușind să-l învingă pe Merz, care era reticent în privința unei noi datorii comune pentru Ucraina. "Politica nu e un joc blând, e un joc dur. Iar când sunt în joc interese mari, pot apărea dispute", a spus De Wever după summit.

Premierul Belgiei a câștigat simpatia mai multor state membre mici din UE pentru că s-a opus public planului susținut de Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a enervat multe capitale după ce s-a aliat cu oficialii germani pentru a promova propunerea privind folosirea activelor rusești. "Statelor mici nu le place coalizarea statelor mari, știu că data viitoare le-ar putea veni rândul", a spus un diplomat.

