HARTĂ. Revine canicula: Şase judeţe, sub cod galben de temperaturi ridicate

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un nou cod galben de caniculă pentru nordul și nord-vestul țării. Avertizarea este valabilă duminică, 16 august, între orele 10:00 și 21:00.

Termometrul digital afișa 35 de grade Celsius, într-o zi toridă de vară, în fața unei farmacii din Bucureşti - Shutterstock

Sunt vizate județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, unde temperaturile vor urca până la 33 - 35 de grade. Local, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Meteorologii spun că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Şi luni va fi foarte cald în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, cu temperaturi caniculare, însă spre seară va crește instabilitatea atmosferică.