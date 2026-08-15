HARTĂ. Revine canicula: Şase judeţe, sub cod galben de temperaturi ridicate
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un nou cod galben de caniculă pentru nordul și nord-vestul țării. Avertizarea este valabilă duminică, 16 august, între orele 10:00 și 21:00.
Sunt vizate județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, unde temperaturile vor urca până la 33 - 35 de grade. Local, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat.
Meteorologii spun că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
Şi luni va fi foarte cald în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, cu temperaturi caniculare, însă spre seară va crește instabilitatea atmosferică.
Vreme călduroasă în București. Maxima ajunge la 30 de grade
Vremea va fi călduroasă în București, cu cer senin și temperaturi maxime în jurul valorii de 30 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru municipiul București.
Prognoza transmisă sâmbătă este valabilă în intervalul 16 august, ora 10.00 - 16 august, ora 21.00. Meteorologii anunță cer senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.
În intervalul menționat, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare sau avertizare meteorologică.
Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius.