Incident grav într-o comună din Apuseni. Trei muncitori sunt în stare critică după ce s-au electrocutat în timp ce efectuau lucrări de întreținere la o cabană din zona Câmpeni, județul Alba.

Cei trei bărbați efectuau lucrări la acoperișul unei cabane din lemn și au montat o schelă metalică înaltă de câțiva metri. În momentul în care au urcat pe schelă, aceasta a atins firele de înaltă tensiune care treceau deasupra cabanei, provocând un arc electric.

Muncitorii au fost aruncați la pământ și au suferit arsuri grave. La fața locului au intervenit de urgență pompierii și mai multe echipaje medicale. Salvatorii i-au găsit pe cei trei în stop cardiorespirator și au început imediat manevrele de resuscitare.

La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD.

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Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Totodată, cazul va fi sesizat Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru a verifica dacă au fost respectate toate măsurile de protecție a muncii.