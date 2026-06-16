O femeie de 61 de ani, care a suferit arsuri grave în urma exploziei unui cazan de țuică produsă în localitatea Orheiu Bistriței, va fi transferată marți cu un elicopter SMURD la Spitalul de Arși din București. Incidentul, care a avut loc luni seara, s-a soldat cu trei victime, dintre care două sunt în stare critică, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

3 persoane din Bistrița-Năsăud au ajuns la spital după ce cazanul în care făceau ţuică a explodat - arhivă

Explozia, produsă luni seara, a făcut trei victime.

Femeia de 61 de ani şi soţul acesteia, de 68 de ani, prezintă inclusiv arsuri ale căilor respiratorii superioare şi sunt în stare critică.

Cea de a treia victimă, o femeie de 70 de ani, este internată la Chirurgie plastică, în stare stabilă.

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"În urma exploziei unui cazan de pe raza localităţii Orheiu Bistriţei, la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa au fost aduse aseară trei persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale şi tratament de specialitate. Este vorba despre: o femeie de în vârstă de 61 de ani, care a suferit arsuri pe aproximativ 33% din suprafaţa corpului, respectiv arsuri la nivelul căilor respiratorii superioare, feţei, toracelui şi mâinilor - aceasta este internată la Secţia ATI, fiind în stare critică, intubată şi ventilată mecanic; soţul acesteia, un bărbat în vârstă de 68 de ani, cu arsuri pe aproximativ 6% din suprafaţa corpului la nivelul căilor respiratorii, pe faţă şi mâini - şi acesta este internat la Secţia ATI, în stare critică, intubat şi ventilat mecanic; o femeie în vârstă de 70 de ani, cu arsuri pe aproximativ 5% din suprafaţa corpului la nivelul antebraţelor, care este internată la Compartimentul de Chirurgie plastică, starea acesteia fiind stabilă", a transmis, marţi, reprezentanta SCJU Bistriţa.

Poliţiştii au deschis, în acest caz, dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul.